В Азербайджане предложили проводить заседания парламента продолжительностью 2 часа в период карантина

Предложено проведение заседаний парламента Азербайджана продолжительностью два часа в период карантина.

С этим предложением выступил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

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