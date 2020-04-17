https://news.day.az/politics/1224959.html В Азербайджане предложили проводить заседания парламента продолжительностью 2 часа в период карантина
В Азербайджане предложили проводить заседания парламента продолжительностью 2 часа в период карантина
Предложено проведение заседаний парламента Азербайджана продолжительностью два часа в период карантина.
С этим предложением выступил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
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