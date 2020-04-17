Политические партии, представленные в парламенте Азербайджана, сделали заявление

Политические партии, представленные в Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджанской Республики, подписали заявление в связи с мерами по предотвращению пандемии COVID-19 и устранению социально-экономических последствий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, заявление подписали Партия "Ени Азербайджан", партия "Ана Вятян", Партия Народного фронта Азербайджана, партия Гражданской солидарности, Партия великого созидания, Партия демократических реформ, Партия демократического просвещения, партия "Единство".

С полным текстом заявления можно ознакомиться по ссылке.

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