Верим, что благодаря мерам, принимаемым под Вашим руководством, мы сумеем ликвидировать пандемию в нашей стране.

Об этом говорится в благодарственном письме Президенту Ильхаму Алиеву, направленном Ульвией Набиль гызы Гулиевой от семьи Национального героя из Физулинского района, сообщает Day.Az.

Представляем письмо У. Гулиевой со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана:

"Уважаемый господин Президент! Ваш патриотизм является примером для каждого из нас. Вы неутомимо заботитесь о народе. В столь тяжёлые дни Вы уделяете нам внимание. Будучи членами семьи шехида, Национального героя, выражаем Вам глубокую благодарность. Верим, что благодаря мерам, принимаемым под Вашим руководством, мы сумеем ликвидировать пандемию в нашей стране. Господин Президент, мы поддерживаем Ваш призыв "Вместе мы сильнее" и всегда рядом с Вами".