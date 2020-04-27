Что не уничтожил Пашинян, уничтожит коронавирус

Пандемия коронавируса стала проверкой на прочность для всех стран мира. Каждая показала, на что способна, насколько прочна государственная власть и в какой мере она реально думает о своем народе.

Из стран нашего региона в самом бледном виде оказалась Армения. Что, впрочем, никого не удивило. Армения уже почти три десятилетия имеет бледный вид, а коронавирус только еще более выпятил хроническую недостаточность возможностей этой страны.

Как пишут армянские СМИ, находящийся в патовой ситуации Никол Пашинян постепенно теряет контроль над ситуацией. В областях царит катастрофическая ситуация - люди больше не могут жить, зарабатывать хлеб насущный, что каждую секунду может привести к экономическому коллапсу, перерасти в социальный бунт и взорваться в какой-то момент.

Распространение коронавируса еще не достигло пика, а "находка" Пашиняна, что "хребет коронавируса сломлен", стала поводом несерьезного отношения к режиму чрезвычайного положения: на улицах полно людей, что может привести ко второй большой волне распространения вируса, которой эти власти не способны противостоять.

Правительство Армении демонстрирует полную растерянность и некомпетентность. Органы власти страны и при прежних режимах никуда не годились, а при Пашиняне окончательно утеряли способность принимать разумные решения. За время с начала пандемии не было предпринято ни одного разумного шага. Власти не смогли организовать ни мобилизацию системы здравоохранения, ни возвращение своих граждан из-за рубежа, ни поддержку оказавшегося в катастрофической ситуации населения, ни выполнение требований чрезвычайного положения, которое зачем-то ввели, но которому никто не следует.

Единственным шагом, которым Пашинян страшно гордится, стало объявление кредитных каникул. От кредитов на время карантина освобождены сотни тысяч физических и юридических лиц, и Никол Пашинян считает это большим одолжением гражданам.

Да, возможно, для населения Армении, еле сводящего концы с концами и без пандемии, такая мера является временной отсрочкой "смертной казни", но, как напоминают властям специалисты, карантин закончится, и правительству просто нечего будет предложить гражданам, десятки тысяч которых в результате кризиса окажутся безработными. Кредитные каникулы - это самое доступное правительству средство, но нет никакой поддержки предпринимательству, никакой действенной социальной помощи населению.

Как предрекают армянские экономисты, после завершения разрешенных властями кредитных каникул, значительная часть должников не сможет выплачивать кредиты и без разрешения со стороны власти. Потому что правительство Пашиняна ничего не сделало для поддержания экономики, отсутствует сколько-нибудь реалистичная антикризисная программа. Не поддержав работодателей, власти вызвали массовые сокращения кадров без надежды на их восстановление.

Один из самых богатых людей Армении, депутат Гагик Царукян вполне резонно заявил, что не собирается платить своим работникам за вынужденный простой. "А почему я должен платить? Чрезвычайное положение объявило государство, вот оно как "глава семьи" и обязано платить всем тем, кто сейчас не работает. Я обычный гражданин, решение о введении чрезвычайного положения приняло государство", - сказал Царукян журналистам.

Если без зарплаты и рабочих мест остались работники Царукяна, что тогда говорить о владельцах среднего и малого бизнеса, практически разгромленного карантином. Правительству Армении следовало вместо глупых заявлений оперативно разработать программу выхода из кризиса. Нет своих мозгов - призвать на помощь мозги диаспоры. Одним словом, что-то делать, а не откупаться от народа кредитными каникулами.

При очень незначительных масштабах армянской экономики, отсутствия крупной промышленности и развитой аграрной сферы, восстановление докарантинного экономического уровня не потребовало бы особо крупных затрат. По большому счету, восстанавливать то особо нечего. Но есть малый бизнес, туристическая сфера, кормившая целые регионы, тысячи микро-предпринимателей, потерявших абсолютно все. Большие потери понесли компании-грузоперевозчики, импортно-экспортные сделки, потому что у и без того изолированной своей агрессорской политикой Армении не осталось никаких выходов во внешний мир. Коронавирус еще раз показал армянам, что это значит - быть региональным тупиком с закрытыми границами. В стране практически остановилась всяческая жизнедеятельность. Сегодня она варится в своем соку, но он уже выпаривается и скоро общество, если так можно выразиться, начнет подгорать.

Зульфугар Ибрагимов