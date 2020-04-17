Президент Ильхам Алиев разнес в пух и прах армянскую пропаганду

Дипломатические усилия Президента Азербайджана Ильхама Алиева привели практически к полному разоблачению и самому серьезному за весь период армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта поражению позиции официального Еревана на международном уровне.

Сегодня мы наблюдаем один из главных и решающих этапов долгого процесса военно-дипломатического, информационного противостояния с Арменией за восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Позорные "выборы", иницированные властями Армении на оккупированных территориях Азербайджана в Нагорном Карабахе, могут стать началом близкого конца армянской агрессии в отношении Азербайджана.

"Недавно был нанесен очередной большой удар по армянской пропаганде и позиции Армении по конфликту в целом. Эти "выборы" еще раз показали, что никто не признает этот незаконный режим хунты", - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, подчеркивая, что ведущие международные организации не признали эти "пресловутые" выборы и осуждают действия Армении, разрушающей переговорный процесс и создающей предпосылки для возобновления войны.

"С заявлением выступили сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Америка, Франция, Россия. С заявлением выступила Парламентская Ассамблея ОБСЕ. С заявлением выступили Европейский Союз и даже Европейский парламент, занимающий предвзятую позицию в отношении нас. НАТО, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, Тюркский совет - все эти организации объединяют абсолютное большинство мира", - сказал Президент Ильхам Алиев, подчеркивая, что позицию Азербайджана поддерживает уже абсолютное большинство мира.

А значит, что это же абсолютное большинство мира осуждает оккупационную политику Армении, тем самым Азербайджан на международном уровне получает широкое признание своего права на возвращение оккупированных территорий всеми доступными средствами с целью принуждения агрессора к миру.

Никогда еще армянская пропаганда, поддерживаемая силами армянского лобби по всему миру, не встречала такой массовой осуждающей реакции со стороны международного сообщества.

Политическое армянство еще будет оказывать сопротивление, но навязывать миру Армению в качестве "жертвы" этого конфликта и "аргументы", оправдывающие захват чужих территорий, больше не представляется возможным. Все становится на свои места: Армения - страна-агрессор, страна-оккупант, презревшая традиции мирного сосуществования народов, захватившая территории соседнего государства и ставшая инициатором одного из самых кровопролитных региональных конфликтов. Азербайджан - страна, подвергшаяся агрессии, в результате которой понесла потерю Нагорного Карабаха и 20 процентов прилегающей территории.

Армянские политики, развязавшие войну, рано или поздно понесут ответственность как военные преступники, в том числе перед своим народом.

Армения уже проиграла. Достаточно посмотреть, в каком разрушенном состоянии - и морально, и экономически, и политически - находится эта страна, этот народ, идеологи которого навсегда сделали армянство символом пожирателя чужих земель.

"На самом деле этот удар они нанесли сами себе. Конечно, наша целенаправленная деятельность, связи с международными организациями усилили этот удар", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Минувший год стал годом масштабных дипломатических побед Азербайджана, годом ярких дипломатических достижений непосредственно Президента Ильхама Алиева, благодаря таланту и усилиям которого оккупационная суть армянского государства стала раскрыта и понятна широкому международному сообществу.

2019: Валдай, Давос, Мюнхен, Рим - четыре точки мира, влиятельные международные платформы глобальных коммуникаций, где Президент Ильхам Алиев обеспечил фундаментальный поворот международного общественного мнения в пользу Азербайджана.

"Итоги Мюнхенской конференции по безопасности развенчали армянскую пропаганду в пух и прах и положили конец лживой информации, которую они распространяли на протяжении многих лет", - заявил Президент Ильхам Алиев, подчеркивая значение этого глобального международного форума по безопасности, аудитория которого охватывает миллионы людей.

"В связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом представилась возможность донести до широкой аудитории в прямом эфире как историческую истину, так и правду о конфликте. Впервые в истории руководители Азербайджана и Армении вели дебаты в прямом эфире, к ним был огромный интерес. Эти дебаты еще раз показали, что армянская пропаганда построена на фальсификации, лжи, мифологии. Наши же слова опираются на историю, исторические документы, исторические реалии и международное право".

В мировом масштабе формируются новые вызовы, предполагающие объединение всех конструктивных сил в общечеловеческих, цивилизационных интересах. Азербайджан продемонстрировал свое соответствие гуманистическим приоритетам, отправляя помощь и выражая солидарность с другими государствами в борьбе с пандемией. А Армения в это время режиссировала политическим спектаклем в Нагорном Карабахе, подвергая рискам жизни замкнутых в этом гетто людей.

Армянский народ скоро встанет перед выбором - или война и борьба за выживание или отказ от оккупации и возрождение мира и добрососедства в Кавказском регионе.

"Мы же идем своим путем", - сказал Президент Ильхам Алиев, напоминая, что есть один путь урегулирования нагорно-карабахского конфликта - это восстановление территориальной целостности Азербайджана, а "реакция всего международного сообщества на эти надуманные "выборы" еще более усиливает нашу позицию".

Гюльнара Мамедзаде,

заместитель генерального директора Trend

специально для Day.Az