Господин Президент, уверены, что с Вашим призывом «Вместе мы сильнее» мы в скором времени победим коронавирус

Эти слова являются лейтмотивом благодарственных писем, направленных главе государства

Продолжаются мероприятия по предотвращению широкого распространения в Азербайджане коронавирусной пандемии. Со всех уголков нашей республики главе государства направляются многочисленные письма благодарности за решительные шаги в этом направлении, внимание и заботу о народе.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет ряд писем, адресованных главе государства.

Житель села Афетли Агдамского района Шамсаддин Ахмедов пишет: "Уважаемый Президент, решительные меры, принятые Вами в нашей стране против пандемии коронавируса, охватившей мир в последние несколько месяцев, радуют нас, наших граждан, живущих в прифронтовых селах лицом к лицу с коварным врагом. Мы в эти трудные дни вновь убедились, что наш Президент, многоуважаемый господин Ильхам Алиев, всегда рядом со своим народом. Уважаемый Президент, от имени агдамской молодежи выражаем Вам признательность за то, что поддерживаете народ в эти тяжелые дни".

Директор школы-лицея, действующего в городе Исмаиллы, Ахмедага Алекберов и учителя Севда Гасымова, Матанет Аббасова, Хумай Талыбова, Брилиянд Мурсалова, Чингиз Мурадлы пишут: "Уважаемый господин Президент, пандемия COVID-19, ставшая сегодня бедой номер один во всем мире, не обошла стороной и нашу страну. В эти трудные дни мы еще раз убедились и с полной решительностью можем сказать, что Ваша дальновидная и продуманная политика завоевала глубокое одобрение всех азербайджанцев. Как Вы отметили, если бы не были предприняты своевременные четкие и решительные шаги, не была проведена очень серьезная координация, сегодня Азербайджан мог бы столкнуться с еще большими проблемами. Точно так, как считающиеся могущественными страны мира сегодня вынуждены признать свою беспомощность перед этой пандемией. Ваше искреннее чувство любви к Азербайджану, нашему народу, от мала до велика, очевидно. Ваш призыв "Вместе мы сильнее" смог сплотить наш народ в кулак. Именно в результате этого сегодня наш народ, думая о себе и государстве, помогает друг другу, мобилизовался для того, чтобы в скором времени успешно преодолеть эту беду. Мы, педагогический коллектив школы-лицея номер 3 имени Э.Мамедова города Исмаиллы, как всегда, поддерживаем Вашу политику и в этой области, и с чувством гордости заявляем, что мы всегда рядом с Вами. Выражаем Вам искреннюю признательность за поддержку, заботу и внимание об Азербайджане, народе".

Директор школы имени Н.Багышова села Ханалион в Масаллинском районе Мираскер Багирзаде пишет: "Уважаемый господин Президент, как Вы знаете, коронавирус продолжает убивать даже в странах, где развита медицина. В нашей стране ситуация находится под Вашим контролем, и это помогло предотвратить быстрое распространение вируса. Своевременно объявленный в нашей республике карантинный режим, проведение дезинфекционных работ и других неотложных мер, еще раз показывают, что Вы всегда думаете о нашем народе. По Вашему указанию в стране устранена нехватка медицинских масок. В Сумгайытском химическом промышленном парке состоялось открытие предприятия по производству медицинских масок, и Вы лично приняли участие в открытии. Господин Президент, от имени работников образования, всех учителей и учеников Масаллинского района выражаю Вам признательность за проводимую работу".

Житель города Мингячевир Бахман Пашаев пишет: "Уважаемый господин Президент, коронавирусная пандемия, стремительно распространяющаяся во всем мире, не обошла стороной и Азербайджан. Благодаря Вашей дальновидной политике были предприняты важные шаги по сокращению влияния пандемии в нашей стране и ограничению ее распространения. Введение в стране особого карантинного режима, предотвращение распространения нового коронавируса, выделение средств на поставку необходимого медицинского оборудования и других предметов медицинского назначения для усиления борьбы с ним, открытие предприятия по производству медицинских масок в Сумгайыте подтверждают, что в основе Вашей политики стоит гражданин Азербайджана и его благополучие. Господин Президент, уверены, что по Вашему призыву "Вместе мы сильнее" мы одержим победу над этим вирусом в ближайшее время, избавимся от этой беды с наименьшими потерями. Все мингячевирцы опираются на Вас, гордятся Вами, желают успехов в Вашей почетной и ответственной работе".

Жители города Гянджа Матлаб Магеррамов, Тельман Гулиев, Айгюн Гасанова и Мехрибан Аллахверди пишут: "Уважаемый господин Президент, шаги, которые Вы предпринимаете для предотвращения распространения коронавирусной пандемии в нашей стране, приносят свои плоды. Несколько дней в Азербайджане в связи с вирусом наблюдается обнадеживающая статистика. Тот факт, что число зараженных и вылеченных людей примерно одинаково, еще больше увеличивает наши надежды и уверенность. Мы ожидали, что своевременно предпринятые Вами меры, дадут реальные результаты. Верим, что ситуация будет постепенно улучшаться и наш народ избавится от этой беды раз и навсегда. Господин Президент, да хранит Вас Всевышний!".

"Уважаемый Президент, как только эпидемия коронавируса пересекла границы Азербайджана, предпринятые Вами превентивные меры, Ваши поручения по предотвращению распространения болезни, позволили контролировать эту проблему".

Эти слова из письма жителей сел Марышлы и Сейидсадыглы Сальянского района Габиля Багирова, Дадаша Гафарова, Теймура Рзаева и Джейхуна Мусаева. Они пишут: "Эти меры демонстрируют, что для Вас здоровье народа превыше всего. Тем самым Вы еще раз подтвердили, что являетесь Президентом каждого азербайджанца. Оказание помощи людям из разных социальных слоев, мобилизация всех для этой цели, стало возможно благодаря высказанному Вами в эти трудные и ответственные дни призыву "Вместе мы сильнее".

Жительница города Ширван Таджлы Мустафаева в своем письме отмечает: "Приветствую Вас лично от своего имени, от имени членов моей семьи и моего 6-летнего сына Баязида. Мы одобряем проводимую Вами работу для народа. В это сложное время, когда мы ведем борьбу с коронавирусом, Вы находитесь рядом с народом, проявляете чуткость и решаете его любую проблему. Вы более совершенно реализуете ту работу, которую выполняют главы мировых государств. Господин Президент, я, как гражданин, поддерживаю все, что Вы делаете, и выражаю Вам признательность за это. Я и мой сын с нетерпением ждем день, когда Вы посетите наш город Ширван, надеясь увидеть Вас. Мы очень любим Вас. Желаю Вам постоянного успеха на избранном пути. Да поможет Вам Всевышний во всех делах".

Жители села Хындырыстан Агдамского района Нурлан Бахшалиев, Мазахир Гасымов и Агиль Гумбатов пишут: "Уважаемый господин Президент, проводимая под Вашим руководством работа дает нам основание говорить, что мы преодолеем и коронавирус, победим в этой борьбе. Вы призвали нас быть вместе, и народ продемонстрировал солидарность с Вами. Мы выражаем Вам признательность за работу, осуществляемую по предотвращению пандемии, а также за помощь, оказанную нам в условиях ситуации "Оставайся дома!". Господин Президент, мы гордимся Вами!".

В письмах, адресованных главе государства, жители села Холгарагашлы Нефтчалинского района Ильхам Меджидов и Эйваз Гулиев пишут: "Уважаемый господин Президент, захватившая весь мир пандемия коронавируса является глобальной катастрофой, уже унесшей жизни более 100 тыс. людей. Несмотря на то, что все страны мира столкнулись с проблемами, связанными с коронавирусом, в результате предпринимаемых превентивных мер и продуманной политики ситуация в Азербайджане находится под контролем. С помощью Аллаха и благодаря Вашему напряженному труду наша страна выйдет из этого испытания с минимальными потерями.

Все, что вы делаете во благо азербайджанского народа, одобряется и высоко оценивается. Желаем Вам и Мехрибан ханым успехов в этой почетной и ответственной деятельности".

Житель Бардинского района Юсиф Вахиди пишет: "Уважаемый господин Президент, предпринимаемые Вами шаги с целью предотвращения широкого распространения пандемии коронавируса в нашей стране, радуют нас. Ваш призыв "Вместе мы сильнее" сегодня стал девизом нашего народа. Мы - представители молодежи - абсолютно уверены, что благодаря предпринимаемым под Вашим руководством мерам в ближайшем будущем страна освободится от пандемии. Мы молим Аллаха о скорейшем спасении Азербайджана, в целом, всего мира от этого бедствия".

В письме члена семьи Национального героя из Физулинского района Ульвии Гулиевой нашли отражение следующие мысли: "Уважаемый господин Президент, Ваш патриотизм является примером для каждого из нас. Вы не покладая рук заботитесь о народе. Даже в эти трудные дни Вы уделяете нам внимание. Будучи семьей шехида, Национального героя, выражаем Вам глубокую признательность. Верим, что благодаря предпринимаемым под Вашим руководством мерам, мы добьемся завершения пандемии в нашей стране. Господин Президент, мы поддерживаем Ваш призыв "Вместе мы сильнее" и всегда будем рядом с Вами".

Житель Насиминского района города Баку Субхан Гарагезов пишет: "Уважаемый господин Президент, в настоящее время в результате пандемии коронавируса каждый день в мире тысячи людей заражаются этой болезнью, многие из них умирают, а миллионы понесли материальный и моральный ущерб. В эти тяжёлые дни мы ещё раз убедились в том, что наше государство чутко реагирует на все процессы в мире, своевременно и решительно принимает превентивные меры по охране здоровья граждан и сведению потерь к минимуму. В то время, когда ведущие государства мира оказались беспомощны в борьбе с пандемией, наш Президент находится рядом с народом и стремится решить все проблемы граждан, и это действительно достойно похвалы, вызывает чувства радости и гордости. Азербайджан является примером, моделью в мире как в сфере упреждающих мер, принятых в рамках особого карантинного режима, так и в оказании материальной помощи и предпринимателям, и безработным, и другим пострадавшим лицам, а также лечении больных и обследовании лиц, находящихся в группе риска. Выражаем Вам глубокую признательность за все это, господин Президент!"

Житель города Баку Фуад Гейдарли в своем письме отмечает следующее: "Уважаемый господин Президент, в то время, когда весь мир столкнулся с коронавирусом, меры по борьбе с пандемией, осуществляемые под Вашим руководством, вызывают у нас, молодежи, чувство гордости. Создание по Вашему соответствующему Указу Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, открытие больницы "Ени клиника", оснащенной самым современным медицинским оборудованием, и предприятия по производству медицинских масок в Сумгайытском химическом промышленном парке, а также Ваше личное участие и участие Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в их открытиях еще раз подтверждают, что Вы всегда думаете о здоровье и безопасности азербайджанского народа, неустанно трудитесь для этого. Ваши обращения и обращения Мехрибан ханым к нашему народу относительно этой темы вдохновляют наших соотечественников, являются большим моральным стимулом для нас - граждан. Все меры, предпринимаемые государством под Вашим руководством в области борьбы с коронавирусом, одобряются и высоко оцениваются как в печати зарубежных стран, так и Всемирной организацией здравоохранения. Мы - молодежь - также высоко оцениваем Ваши заслуги, выражаем уверенность в том, что благодаря осуществляемым мерам наш народ в скором времени избавится от этой инфекционной болезни с минимальными потерями. От имени молодежи выражаем Вам глубокую признательность за все это. Да хранит Всевышний Вас, Вашу семью и наш народ!"

Житель Сабаильского района города Баку Тельман Азимзаде пишет: "Дорогой Президент, наша семья постоянно ощущает Вашу заботу. В настоящее время я живу один, но не ощущаю одиночества. Несмотря на трудности, происходящие в нашей стране по известным причинам, мы вновь ощутили Вашу заботу. На днях я получил и материальную, и продовольственную помощь. Это, помимо материальной помощи, является и моральной поддержкой для таких людей, как я. Желаю Вам и членам Вашей семьи долгих лет жизни, здоровья. Да хранит Вас Аллах. Действительно, вместе мы сильнее".

Жители Сураханского района города Баку Видади Гусейнов, Рустам Кязимов и Натиг Бахышов пишут: "Уважаемый господин Президент, мы, жители поселка Ени Сураханы, выражаем Вам глубокую признательность за завершение ремонта внутренних дорог в нашем поселке. Несмотря на то, что ремонтные работы начались в начале этого года, они были завершены в эти сложные дни. Это показывает, что азербайджанское государство не отступает ни перед какими трудностями. Завершение этих работ мы расцениваем как первую победу над сложившейся ситуацией. Уверены, что под Вашим руководством мы справимся с пандемией и начнем готовиться к победе в борьбе за Карабах. От имени всех жителей поселка выражаем благодарность за Ваш неустанный труд".

В письме жителя села Хан Гервенд Геранбойского района Нияза Гаджиева говорится: "Уважаемый господин Президент, осуществляемые под Вашим руководством продолжительные, системные и комплексные меры по предотвращению распространения в нашей стране вируса COVID-19, ставшего сегодня серьезной проблемой перед мировыми странами, с большой благодарностью воспринимаются нами, простыми гражданами. Превентивные меры, связанные с локализацией распространения коронавируса, а также шаги, предпринимаемые для защиты экономики от последствий пандемии, оказание государственной поддержки предпринимателям, людям, нуждающимся с социальной точки зрения, а также системная деятельность государственных структур по осуществлению всей этой работы, повышают уверенность у граждан. Кроме того, считаю своим долгом отметить деятельность Мехрибан Алиевой в этом направлении, ее искреннее обращение к народу несколько дней назад, в котором проявились материнская забота и любовь к народу. Сегодня я и моя семья живем в 350 километрах от столицы, к тому же в районе, расположенном в боевой зоне. Исполнение всех решений даже в самых отдаленных уголках страны является наглядным свидетельством государственной дисциплины и укрепления веры простых людей в государство. Господин Президент, Вы и в радостные, и в тяжелые дни всегда были рядом с народом, с простыми людьми. Да будет Аллах всегда рядом с Вами на этом нелегком пути!".

Директор Мехралигышлагcкой сельской общей средней школы Хачмазского района Панах Алескеров пишет: "Дорогой и уважаемый господин Президент, меры борьбы, предпринимаемые нашим государством под Вашим руководством в то время, когда весь мир столкнулся с коронавирусом, позволяют нам более комфортно и спокойно жить в нашей стране. Вы создаете в стране весьма благоприятные условия для обеспечения здоровья наших людей.

По Вашему поручению во всех областях принимаются необходимые меры для обеспечения порядка. Коронавирус, свирепствующий в настоящее время в мире, повлиял на экономику и финансовую систему всех стран, в том числе и нашу. Но главное заключается в том, что благодаря определенной Вами программе, мы, граждане, не ощущаем этого. Напротив, гражданам оказывается материальная поддержка, предпринимателям предоставляются льготы. Уважаемый господин Президент, мы не только благодарим Вас за проделанную работу, но и выражаем уверенность в том, что под Вашим руководством мы скоро преодолеем эти трудности с минимальными потерями и вернемся в нашу прежнюю жизнь. Желаем всем нам здоровья, успехов на этом пути".

В письме жителя Губинского района Сархана Мирзоева говорится: "Уважаемый наш Президент Ильхам Алиев, жители Губы с гордостью воспринимают Ваше внимание и заботу о каждом гражданине Азербайджана. Своевременные меры, предпринятые Вами в нашей стране с целью предотвращения распространения охватившей мир пандемии коронавируса, свидетельствуют о Вашей заботе о каждом гражданине Азербайджана. Необходимые мероприятия, которые осуществляются в этом направлении в каждом уголке нашей республики, применение особого карантинного режима служат охране здоровья населения в сложившейся ситуации.

Эти меры, предпринимаемые под Вашим руководством, на самом деле являются также примером для ряда стран мира. Господин Президент, хотел бы также особо подчеркнуть крупные инфраструктурные проекты, реализуемые в последние годы в нашей стране, в том числе в Губе. Проблемы, долгие годы ждущие своего решения, в массиве Деведабаны, где я живу, быстро устраняются. Уже обеспечено газоснабжение. В настоящее время асфальтируются улицы, устанавливается современная система освещения. Строительство долгожданной школы и детского сада начнется в ближайшее время. От имени трех тысяч жителей жилого массива Деведабаны выражаем Вам признательность за все это".

Жительница поселка 5-й Зобуджуг Физулинского района Джамаля Мамедова в письме, адресованном главе государства, отмечает: "Уважаемый господин Президент, как патриотичный гражданин Азербайджана и учитель, прежде всего, благодарю Вас за заботу о сфере образования, а также за то, что в рамках мер борьбы с коронавирусной инфекцией, думая о преподавателях, Вы, с сохранением зарплаты, позволили им остаться дома. Несмотря на то, что мы, учителя, находимся в домашних условиях, мы приложим все силы, чтобы наше будущее - дети продолжили свое образование, неустанной работой ответим на Вашу заботу. Еще раз выражаю Вам глубокую благодарность, желаю успехов. Да хранит Вас Аллах!".