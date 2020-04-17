Сахиль Керимли: Азербайджан формирует свою социально-экономическую модель в новых реалиях, показывая пример другим странам

Азербайджан, под неусыпным контролем Президента Ильхама Алиева, ведет широкомасштабную и эффективную борьбу с коронавирусом. Наша страна в этом плане сегодня лидирует в мире.

Мы ежедневно становимся свидетелями того, как ситуация выходит из-под контроля в большинстве развитых стран. При этом Азербайджан держит положение под полным контролем, локализуя очаги распространения инфекции, используя своевременные превентивные меры. Молодой, независимый Азербайджан, прошедший 20-25-летний путь развития, способен полностью контролировать этот процесс и уже несколько стран взяли наш опыт на вооружение.

Безусловно, в основе этих успехов лежат экономическая мощь и широкие возможности Азербайджана. Очевидно, что в результате проведенных в последние годы реформ, достигнуты большие успехи в экономической сфере, что позволило снизить негативное влияние пандемии на нашу страну и полностью контролировать ситуацию. Наша национальная экономика отлично проявила себя в трудные времена. Несмотря на глобальный кризис, вызванный пандемией, с начала этого года и до сих пор наблюдается рост экономики Азербайджана.

Несколько дней назад Президент Ильхам Алиев провел в формате видеоконференции совещание, посвященное социально-экономическим итогам первого квартала этого года. Он поставил перед правительством очень серьезные задачи. Мы еще раз убедились, что основная цель главы государства - эффективная борьба с коронавирусом и защита здоровья и жизни людей, минимизация потерь. Жизнь и здоровье граждан Азербайджана всегда были превыше всего для Президента Ильхама Алиева, его твердая позиция в этом вопросе очевидна. Государство может столкнуться с финансовыми трудностями, но основным приоритетом является жизнь человека. Глава государства в этой сложной ситуации направляет все финансовые возможности страны на защиту жизни и здоровья людей, их социальную поддержку. Принятые им гибкие и рациональные решения наглядно показывают, что можно локализовать пандемию и даже выйти из этой тяжелой ситуации с малыми потерями. Таким образом, Азербайджан формирует свою социально-экономическую модель в новых реалиях, показывая пример другим странам.

Сегодня развитые страны мира находятся в тяжелом экономическом кризисе из-за негативных последствий пандемии. Ряд из них обращаются в международные финансовые учреждения за помощью, но Азербайджан не видит в этом необходимости. Все это стало возможным в результате экономического развития, основанного на прочном фундаменте. Основная цель, обозначенная Президентом Ильхамом Алиевым в экономической политике страны, - защита нашей национальной экономики от внешних шоков. У главы государства также есть конкретная стратегия на постпандемичный период. Правительство, выполняя его поручения, уже интенсивно работает над разработкой серьезных программ в данном направлении. Основными задачами являются: обеспечение экономической активности, поддержка предпринимательства и частного сектора, повышение валового внутреннего продукта, формирование бюджетных доходов, поддержание макроэкономической стабильности.

Азербайджан - одна из тех стран мира, где наряду со здоровьем людей, государство в этот тяжелый период не оставляет без внимания их социальное положение, уровень жизни. Как до распространения пандемии, так и в нынешнее тяжелое время, осуществляются комплексные меры по обеспечению социального благополучия граждан. Азербайджан давно сформировал имидж социально-ориентированного государства. Не случайно, что бюджет этого года является самым социально значимым бюджетом за всю историю нашей независимости. Нынешний уровень жизни граждан, пострадавших от пандемии, особенно из уязвимых групп, безработных, наемных работников отраслей наиболее пострадавших от коронавируса, находятся под постоянным контролем государства.

Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на совещании конкретно заявил, что, несмотря на негативное влияние пандемии, в этом году не будут сокращаться социальные расходы. Уже несколько дней десятки тысяч наших граждан из малообеспеченных семей получают помощь от государства, и этот процесс будет продолжен. Это самая большая программа поддержки за всю историю нашей независимости и наглядный пример заботы о гражданах. Процесс обеспечения адресности помощи находится под личным контролем Президента Ильхама Алиева. Нет сомнений, что пакет программ социально-экономический поддержки, составленный по инициативе главы государства, позитивно скажется на уровне жизни всех слоев населения, пострадавших от пандемии.

Еще раз с полной уверенностью можно сказать, что Президент Ильхам Алиев направил все возможные усилия на борьбу с коронавирусом. Азербайджанский народ высоко оценивает решительные шаги главы государства в области борьбы с пандемией. Доказательством тому служат многочисленные благодарственные письма в его адрес, которые продолжают поступать. Это фактор также является очередным проявлением доверия граждан Азербайджана к своему государству и власти в самые трудные дни. Люди чувствуют силу государства и внимание Президента Ильхама Алиева.

В Азербайджане колоссальную поддержку в борьбе с коронавирусом оказывает и Фонд Гейдара Алиева. По поручению президента Фонда, Первого вице-президента Мехрибан Алиевой поддерживается тесная связь со Всемирной организацией здравоохранения. С первых дней Фонд Гейдара Алиева начал оказывать поддержку медицинским учреждениям. В столице и регионах страны созданы соответствующие лаборатории. С целью обеспечения безопасности медицинского персонала, работающего в больницах, были приобретены медицинские принадлежности и защитные средства. Медучреждения оснащены аппаратами искусственного дыхания и другим необходимым оборудованием. В рамках этой поддержки нуждающиеся семьи были обеспечены продуктами питания, проведены профилактические мероприятия в детских домах, школах-интернатах, домах престарелых, учреждениях социального обслуживания для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Азербайджан показывает миру пример защиты своих граждан от всех опасностей и преодоления сложных ситуаций. В основе этих успехов лежат единство власти и народа, а также гражданская солидарность.

Сахиль Керимли,

заместитель генерального директора АМИ Trend