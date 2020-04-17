https://news.day.az/politics/1225038.html Ариф Мамедов награжден орденом "Шохрат" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Ариф Мамедов награжден орденом "Шохрат" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
17 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Арифа Ахмед оглу Мамедова орденом "Шохрат" за особые заслуги в развитии гражданской авиации в Азербайджане.
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