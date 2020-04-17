Ариф Мамедов награжден орденом "Шохрат"

17 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Арифа Ахмед оглу Мамедова орденом "Шохрат" за особые заслуги в развитии гражданской авиации в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.