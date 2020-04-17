https://news.day.az/politics/1225064.html Милли Меджлис Азербайджана присоединится к акции по сдаче крови
Милли Меджлис Азербайджана присоединится к акции по сдаче крови
В Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана пройдут акции по сдаче крови для помощи больным в стране, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Об этом на сегодняшнем заседании парламента сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
"Как известно, по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой начата благотворительная акция по сдаче крови для помощи больным людям. Думаю, что к этой инициативе должен присоединиться и Милли Меджлис".
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