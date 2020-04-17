https://news.day.az/politics/1225074.html Азербайджанская пехота совершенствует боевые навыки - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанская пехота совершенствует боевые навыки - ФОТО - ВИДЕО
Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020-й год, экипажи боевых машин пехоты (БМП) совершенствуют боевые навыки, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Основной целью учебных тренировок является повышение боеготовности экипажей бронетехники, а также совершенствование навыков управления БМП в труднопроходимых местностях и применения их в реальных боевых условиях.
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