Азербайджанская пехота совершенствует боевые навыки

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020-й год, экипажи боевых машин пехоты (БМП) совершенствуют боевые навыки, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Основной целью учебных тренировок является повышение боеготовности экипажей бронетехники, а также совершенствование навыков управления БМП в труднопроходимых местностях и применения их в реальных боевых условиях.