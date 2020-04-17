https://news.day.az/politics/1225078.html Президент Ильхам Алиев провел совещание в формате видеосвязи с участием министров труда и социальной защиты населения и экономики - ФОТО
Президент Ильхам Алиев провел совещание в формате видеосвязи с участием министров труда и социальной защиты населения и экономики - ФОТО
17 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провел совещание в формате видеосвязи с участием министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева и министра экономики Микаила Джаббарова.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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