https://news.day.az/politics/1225079.html Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между Азербайджаном и Кыргызстаном
Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между Азербайджаном и Кыргызстаном
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал Указ "Об утверждении Соглашения о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между министерством молодежи и спорта и Государственным агентством по вопросам молодежи, физической культуры и спорта правительства Кыргызстана", подписанного в Бишкеке 29 ноября 2019 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Министерству молодежи и спорта поручено после вступления в силу этого Соглашения обеспечить выполнение его положений.
МИД поручено отправить правительству Кыргызстана уведомление о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления соглашения в силу.
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