Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики с Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал Указ "Об утверждении Соглашения о сотрудничестве в сфере молодежной политики между правительством Азербайджана и правительством России", подписанного в Баку 14 ноября 2019 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Министерству молодежи и спорта поручено после вступления в силу этого Соглашения обеспечить выполнение его положений.

МИД поручено отправить правительству России уведомление о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления соглашения в силу.