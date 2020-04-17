https://news.day.az/politics/1225091.html Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики с Россией
Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики с Россией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал Указ "Об утверждении Соглашения о сотрудничестве в сфере молодежной политики между правительством Азербайджана и правительством России", подписанного в Баку 14 ноября 2019 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Министерству молодежи и спорта поручено после вступления в силу этого Соглашения обеспечить выполнение его положений.
МИД поручено отправить правительству России уведомление о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления соглашения в силу.
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