Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о пенсионном обеспечении между Азербайджаном и Болгарией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал Указ "Об утверждении Соглашения между правительством Азербайджана и правительством Болгарии о пенсионном обеспечении", подписанного шестого ноября 2019 года в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.