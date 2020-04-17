https://news.day.az/politics/1225095.html Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о пенсионном обеспечении между Азербайджаном и Болгарией
Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о пенсионном обеспечении между Азербайджаном и Болгарией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал Указ "Об утверждении Соглашения между правительством Азербайджана и правительством Болгарии о пенсионном обеспечении", подписанного шестого ноября 2019 года в Баку.
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