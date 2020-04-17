https://news.day.az/politics/1225096.html Утверждено приложение к Соглашению об экономическом и техническом сотрудничестве между правительствами Азербайджана и Сербии
Утверждено приложение к Соглашению об экономическом и техническом сотрудничестве между правительствами Азербайджана и Сербии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал Указ "Об утверждении Приложения 1 к Соглашению об экономическом и техническом сотрудничестве между правительством Азербайджана и правительством Сербии", подписанному в Белграде 23 января 2020 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Министерству экономики Азербайджана поручено после вступления в силу Приложения 1 обеспечить выполнение его положений.
МИД поручено отправить правительству Сербии уведомление о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления Приложения 1 в силу.
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