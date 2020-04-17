К сведению азербайджанцев, принявших иностранное гражданство

Гражданин Азербайджана, принявший гражданство иностранного государства, будет освобожден от уголовной ответственности за это, если в течение одного месяца не сообщит письменно об этом в соответствующий орган исполнительной власти.

Это отражено в поправке к закону "О гражданстве Азербайджанской Республики", обсуждаемому на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно поправке, из второй части статьи 10 данного закона предлагается исключить второе предложение.

Во второй части статьи 10 отмечено: "Гражданин Азербайджана, принявший гражданство иностранного государства, в течение одного месяца должен представить об этом письменную информацию в соответствующий орган исполнительной власти. Лица, не предоставившие данную информацию, несут ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом АР".

После исключения второго предложения из второй части указанной статьи, обязательство принявших гражданство иностранного государства граждан страны письменно сообщить об этом в орган исполнительной власти сохраняется, но они освобождаются от уголовной ответственности за это.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята.