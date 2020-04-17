МИД России сделал заявление по Карабаху

Несмотря на пандемию коронавируса, работа по нагорно-карабахскому урегулированию продолжается.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как отметила Захарова, в ходе недавно состоявшихся телефонных разговоров глав МИД России, Азербайджана и Армении рассматривались в том числе и вопросы, связанные с урегулированием.

"Регулярные контакты со сторонами поддерживают сопредседатели Минской группы ОБСЕ, а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ. В центре внимания продолжающейся серии консультаций находится тема коронавирусной пандемии, ее воздействие на переговорный процесс, а также некоторые аспекты нагорно-карабахского урегулирования. Обсуждается ситуация на границе, линиях соприкосновения", - сказала она.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.