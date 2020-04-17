Будучи членом ПАСЕ, Азербайджан вправе требовать к себе должного уважения

Азербайджан, являясь членом ПАСЕ, должен требовать к себе соответствующего внимания не только в случае. если речь идет о внутриполитических процессах, но о действиях, нарушающих суверенитет, территориальную целостность страны, которые противоречат международным нормам и принципам.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде, комментируя отсутствие реакции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в связи с проведением со стороны Армении т.н. "выборов" на оккупированных территориях Азербайджана.

По его словам, на подобные действия Армении должна реагировать любая международная структура, членом которой является Азербайджан, в том числе и ПАСЕ: "Дело в том, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) по роду своей деятельности, основополагающих принципов и ряду стоящих перед ней задач, должна реагировать на подобные события. Страны, входящие в ПАСЕ, вправе требовать, чтобы те или иные противоправные действия находили соответствующую реакцию в этой международной структуре".

Политолог отметил, что в случаях, когда подобные процессы происходят на территориях других стран-членов, реакция организации бывает жесткой и категоричной: "В данном случае мы никакой реакции ПАСЕ не видим вообще. И это больше всего возмущает. Речь идет о нарушениях фундаментальных принципов самой же организации. В данном случае на оккупированных территориях Азербайджана уже не первый год, систематически нарушаются и права азербайджанского народа и права азербайджанского государства на эти территории. В прежние годы в резолюциях ПАСЕ неоднократно уделялось внимание на факты нарушения территориальной целостности Азербайджана, неправомочных действий армянской стороны на оккупированных территориях, подчеркивалась недопустимость различных форм давления на Азербайджан посредством оккупации. В частности в свое время была принята резолюция, которая прямо указывала на то, что в результате захватнической деятельности армянской стороны, многие населенные пункты Азербайджана, находящиеся в нижней части Карабаха, оказались фактически отрезаны от источников воды, поскольку эти источники контролируют армянские силы. Достаточно даже одной этой резолюции, чтобы показать, что ПАСЕ в свое время реагировала на факт оккупации и указывала на недопустимость оккупационной политики Армении. Однако сейчас, и сами т.н. "выборы", и проведение их в такой сложный для всего человечества период, когда многие страны вводят карантинные меры и заботятся о защите своих граждан, не вызвали в ПАСЕ и намека на реакцию. Мало того, что жители Карабаха оказались выкинутыми на обочину жизни, так еще марионеточный режим, использует их в качестве статистического элемента в своих политических играх. ПАСЕ хотя бы на этот факт могла бы обратить внимание и призвать прекратить и оккупационную политику, и другие действия, связанные с этой политикой. Но как мы заметили, ПАСЕ проявила индифферентность, что дает основание Азербайджану считать позицию организации предвзятой не просто в пользу Армении, но даже факта агрессии, что абсолютно недопустимо".

Эксперт считает, что существует еще один важный факт, который необходимо отметить в этой связи: "На протяжении длительного времени армянские власти осуществляют незаконное заселение азербайджанских территорий. Опять же, когда подобное происходит на территориях других стран, мы видим как и ПАСЕ, и другие международные структуры очень негативно на это реагируют, так как есть соответствующие конвенции, которые запрещают ведение любой поселенческой деятельности на оккупированных территориях. В нашем же случае данная практика никак не осуждается. А между тем судьбы людей, которые оказываются заложниками оккупационной политики, никого не интересуют. Эта практика, в случае с Азербайджаном, со стороны ПАСЕ никак не осуждается и не вызывает соответствующей реакции. И к сожалению, отсутствие реакции международных структур, дает возможность армянским оккупантам продолжать незаконную поселенческую деятельность".

Ильгар Велизаде подчеркнул, что МИД Азербайджана и соответствующие структуры нашей страны должны крайне жестко реагировать на любое безучастное отношение со стороны международных структур к фактам оккупации азербайджанских территорий и нарушения законных прав азербайджанского государства: "Поэтому реакция главы государства и соответствующих структур на такое отношение вполне естественна, обоснованна и удивления ни у кого вызывать не должна. Более того, в данном случае необходимо использование азербайджанской стороной правовых механизмов влияния на подобные ситуации. Существуют международные суды и правовые инстанции, в которых можно и нужно рассматривать все факты незаконного использования азербайджанских территорий армянской стороной. В частности мы неоднократно наблюдали, как глава армянского государства, а также высшие военные чины Армении, не считаясь с нормами и с принципами международного права, пересекают азербайджанскую границу, проводят на оккупированных землях Азербайджана военные учения, а также осуществляют деятельность, которая является незаконной. Азербайджан должен реагировать на каждый из этих фактов нарушения, должен ставить в известность соответствующие структуры и держать эту ситуацию в повестке региональной и международной политики".