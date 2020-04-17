https://news.day.az/politics/1225132.html В Азербайджане определяются штрафы за нарушение норм государственного языка
В Азербайджане определяются штрафы за нарушение норм государственного языка
В Азербайджане определяются штрафы за нарушение требований норм государственного языка.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, вопрос в связи с этим отражен в поправке в закон "О средствах массовой информации", которая обсуждается на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
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