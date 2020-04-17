Арзу Нагиев: Для лоббистской деятельности в различных странах необходимы их гражданства

Освобождение от уголовной ответственности граждан Азербайджана с двойным гражданством за непредоставление сведений об этом соответствующей структуре имеет важное значение.

Об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Арзу Нагиев, выступая на сегодняшнем заседании парламента, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Нагиев отметил, что порой статьей закона "О гражданстве Азербайджанской Республики", изменение которой предлагается, злоупотребляли в отношении граждан: "Граждане Азербайджана, работающие в СНГ и других странах, были вынуждены получать их гражданства, временами им не разрешали пересекать границу, и именно в этом допускались злоупотребления. В то же время, чтобы заниматься лоббистской деятельностью и быть представленным в законодательных органах различных стран, важно получение их гражданств. Учитывая вышесказанное, считаю, что освобождение от уголовной ответственности создаст условие для свободной деятельности граждан Азербайджана".

По словам депутата, это не означает, что лица, совершившие преступление, смогут укрываться за рубежом, избегая ответственности: "Правоохранительные органы всегда могут экстрадировать их в Азербайджан".

Отметим, что поправка к закону "О гражданстве Азербайджанской Республики", которая обсуждалась на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, предусматривает освобождение от уголовной ответственности граждан страны, принявших гражданство иностранного государства, за непредоставление в течение одного месяца в орган исполнительной власти письменной информации об этом.