Граждане пишут: Мы сильны вместе, мы сильны с нашим Президентом Ильхамом Алиевым

Граждане направляют многочисленные благодарственные письма в адрес Президента Ильхама Алиева за решительные меры по предотвращению пандемии коронавируса в Азербайджане, защите здоровья населения.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет некоторые из этих писем со ссылкой на сайт Президента.

Проживающая в Насиминском районе города Баку, мать шехида Лятифа Новрузова пишет: "Многоуважаемый наш Президент Ильхам Алиев, Азербайджан не миновала пандемия COVID-19, охватившая многие страны мира. Однако благодаря Вашей дальновидной политике, постоянному отслеживанию событий, Азербайджан в списке ВОЗ занимает одно из последних мест по количеству смертей от этой болезни. Удовлетворенность наших граждан, заразившихся этой инфекцией, условиями, созданными во всех учреждениях здравоохранения благодаря вниманию и заботе Вас и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой, обслуживанием медицинских работников свидетельствуют о том, что в результате Вашей правильной политики и под Вашим руководством мы скоро преодолеем эту пандемию. Вы всегда рядом с народом, разделяете с нами и радость, и печаль. Мы, матери шехидов, верим в то, что под Вашим руководством достойно преодолеем и эти тяжёлые дни. Да хранит Аллах от всех бед Вас и наш народ!".

Жители села Аяг Гервенд Агдамского района Вагиф Мамедов, Нусрет Анафов и Мехрибан Алиева пишут: "Многоуважаемый господин Президент, как во всем мире, пандемия коронавируса вызвала определенные трудности и в Азербайджане. Мы благодарны Вам за то, что в нынешних условиях здравоохранение нашей страны находится на должном уровне, экономика устойчива. Вы не даёте врагам оснований для сомнения в стойкости нашей Родины в столь тяжёлые дни. Руководствуясь Вашими рекомендациями и поручениями, мы привержены принципу "Останься дома!". Наряду с этим, выражаем Вам глубокую признательность за материальную и моральную помощь, оказанную нам государством в столь тяжёлое время. Верим, что под Вашим руководством наше государство и народ достойно выйдем из этой сложной ситуации".

Отмечая, что глава государства проявляет заботу в период пандемии об инвалидах и ветеранах Карабаха, вынужденный переселенец из Лачинского района Мурад Эйвазов пишет: "Уважаемый господин Президент, ветераны Карабаха всегда были охвачены Вашим вниманием и заботой. Вы не забываете о нас и в период пандемии, охватившей весь мир. Мы всегда чувствуем Вашу заботу. Господин Президент, от имени ветеранов Карабаха из Лачинского района выражаем Вам признательность за внимание и заботу. Мы, бывшие бойцы, всегда готовы выполнять Ваш приказ".

Выражая уверенность в том, что наше государство скоро преодолеет эти тяжёлые испытания, пенсионер из Гянджи Фазиль Набиев пишет: "Уважаемый господин Президент, я и моя семья всегда поддерживали Вас, и так будет всегда. Нас воодушевляет Ваша последовательная политика и усилия, прилагаемые ради благополучия нашего народа. В настоящее время мир охвачен пандемией коронавируса. Верим, что именно благодаря Вашей неутомимой деятельности наш народ спасётся от этой беды, государство достойно преодолеет эти тяжёлые испытания. Вы мобилизовали все возможности ради охраны здоровья каждого гражданина, спасения нашей страны с минимальными потерями. Верю, что скоро сгустившиеся над нами тучи развеются и наше государство под Вашим мудрым руководством продолжит путь развития. Господин Президент, мы горды тем, что Вы всегда находитесь рядом с нами. Да хранит Аллах Вас, наше государство и народ!".

Подчёркивая, что меры, проводимые под руководством Президента Ильхама Алиева направлены на защиту здоровья наших граждан, житель города Евлах Князь Алиев пишет: "Уважаемый господин Президент, пандемия COVID-19, охватившая весь мир, представляет опасность для каждого из нас. Весь мир объединился в борьбе с этим злом. Развитые страны мира оказались бессильны перед заражением, и сегодня несут большие потери. В нашей стране под Вашим руководством проводится успешная борьба с вирусом. В результате мер, предпринимаемых в нашей молодой независимой стране, впервые в истории столкнувшейся с такой болезнью, число заразившихся и смертей значительно ниже, чем в развитых странах мира. Господин Президент, Распоряжение о развертывании больниц модульного типа, подписанное Вами на днях, обрадовало всех нас. Эта работа, проводимая под Вашим руководством, направлена на защиту здоровья наших граждан. Каждый член правительства четко выполняет данное ему поручение. Все это является логическим итогом проводимой Вами успешной дальновидной политики. Как аксакал, от имени жителей Евлаха выражаю Вам признательность за меры по предотвращению пандемии в нашей стране. Да хранит Вас Аллах. Будьте здоровы, господин Президент! Да упокоит Аллах душу Вашего отца, общенационального лидера Гейдара Алиева!".

Проживающий в Бинагадинском районе столицы Сабухи Исазаде пишет: "Уважаемый господин Президент, всем хорошо известна тяжёлая ситуация в мире. Страшно слышать о хаосе, человеческих жертвах в развитых странах. А в нашей стране благодаря Вам царят спокойствие, стабильность, солидарность и благополучие. Все это происходит от того, что Вы всегда думаете о наших гражданах, своевременно принимаете решительные меры. Господин Президент, Вы находитесь рядом и с сельчанином, и предпринимателем, одним словом, с каждым гражданином. Да хранит Вас Аллах от всех бед. Мы всегда с Вами".

Жители Гянджи Вюсал Гусейнов и Азадил Гусейнова отмечают, что благодаря дальновидности Президента Ильхама Алиева, своевременным указаниям и распоряжениям в связи с этим общечеловеческим злом, коронавирус меньше повлиял на Азербайджан по сравнению с другими странами. Они пишут: "Уважаемый господин Президент, к сожалению, пандемия коронавируса, охватившая весь мир, не миновала и нашу страну. Однако благодаря Вашей дальновидности, своевременным указаниям и распоряжениям в связи с этим общечеловеческим злом, вирус меньше повлиял на Азербайджан по сравнению с другими странами. Вы ещё раз доказали, что всегда находитесь рядом с азербайджанским народом. Дорогой наш Президент, Вы сказали "Вместе мы сильнее!". А мы говорим: мы еще сильнее с нашим Президентом, Верховным главнокомандующим. Выражаем Вам глубокую признательность за стабильность в нашей стране, заботу о каждом гражданине Азербайджана. Мы всегда с Вами. Господин Президент, пусть Аллах дарует Вам долгую жизнь. Желаем Вам успехов".