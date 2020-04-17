https://news.day.az/politics/1225188.html Милли Меджлис принял новое правило в связи с Государственным флагом
Милли Меджлис принял новое правило в связи с Государственным флагом
В Азербайджане установлено новое правило в связи с государственным флагом, сообщает в пятницу Day.Az.
Этот вопрос был отражен в поправке к закону "О правилах использования государственного флага Азербайджанской Республики", обсужденной на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента).
Согласно поправке, случаи исполнения государственного гимна Азербайджана при поднятии и водружении государственного флага будут определяться законом "Об исполнении государственного гимна Азербайджана".
После голосования поправка была принята в первом чтении.
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