Посольство Азербайджана в России выступило с призывом в связи с коронавирусом.

Как сообщили в пятницу Day.Az в посольстве, в заявлении говорится:

"Как известно, в рамках предпринимаемых усилий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, государственная граница между Азербайджаном и Россией была временно закрыта. Некоторые граждане Азербайджанской Республики по тем или иным причинам не смогли выехать из страны и вынужденно находятся на территории Российской Федерации.

Из-за введенных внутри страны строгих карантинных мер, многие из них попали в сложную жизненную ситуацию, практически лишены какого-либо заработка, столкнулись с проблемами со здоровьем, кто-то находится в больнице или на самоизоляции. К большому сожалению, среди них есть и лица, которые не способны более оплачивать свое питание и проживание.

Посольство, находясь на постоянной связи с ответственными лицами и Оперативным штабом при Кабинете Министров Азербайджанской Республики, в координации с Министерством иностранных дел и другими официальными структурами Российской Федерации, в рамках своих дипломатических полномочий и ограниченных возможностей, продолжает оказывать посильную помощь и предпринимать должные меры для облегчения ситуации своих граждан. В посольстве был установлен режим повышенной готовности и создана горячая линия в круглосуточном режиме. В результате напряженной работы за короткий срок было обеспечено возвращение на родину более двух тысяч сограждан.

Посольство высоко ценит и выражает благодарность всем лицам, которые в координации с посольством или лично, уже оказали какую-либо помощь нуждающимся гражданам Азербайджана.

Посольство, обращаясь к диаспорским организациям, бизнесменам, состоятельным азербайджанцам, призывает всех соотечественников, проживающих в России, оставить позади все былые разногласия, недопонимания и без лишнего популизма, пустословия и оскорблений, протянуть руку помощи друг другу и оказать любую посильную поддержку своим землякам.

Посольство со своей стороны выражает готовность продолжать координацию подобной гуманитарной деятельности и желает всем здоровья и терпения.

Перед лицом возникшей сегодня острой необходимости призываем всех азербайджанцев, находящихся в России, присоединиться к призыву Президента Азербайджанской Республики - "Мы сильны вместе!"

Верим, что мудрый азербайджанский народ с честью выйдет из охватившей весь мир этой тяжелейшей ситуации и большого испытания!".