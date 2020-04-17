Муса Гулиев: Залогом успешной борьбы Азербайджана с коронавирусом является политика Президента Ильхама Алиева

В качестве примера работы, осуществленной в Азербайджане в период особого режима карантина в рамках борьбы с коронавирусом, можно привести сохранение занятости и социальную защиту населения. Залог успешной борьбы Азербайджана с коронавирусом кроется в политике, осуществляемой Президентом Ильхамом Алиевым.

Об этом в пятницу сказал Trend, председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Он подчеркнул, что в именно в результате этих мер государство компенсировало заработные платы свыше 910 тысяч работников государственного и около 700 тысяч работников частного секторов.

"Другими словами, не был сокращен ни один работник. В то же время были даны государственные гарантии для управления частным бизнесом 300 тысячам малым предпринимателям", - отметил Гулиев.

Он сообщил, что резервы в размере 200 миллионов манатов, которые образовались в Госфонде соцзащиты по 2019 году, были направлены на обеспечение беспрерывности социальных выплат населению. Такие выплаты в целом охватывают 2,3 миллиона лиц.

Муса Гулиев добавил, что помощь малообеспеченными семьями, у которых истек срок получения адресной государственной социальной помощи в период особого режима карантина, не была прекращена. Ее срок был продлен до первого числа месяца, следующего после даты окончания режима карантина. Для этого дополнительно было выделено три миллиона манатов.

"Помимо этого, безработные лица получат единовременную выплату в размере 190 манатов ежемесячно в период карантина. Значительная часть данных средств уже выдана таким лицам. Помимо этого, за счет новых мест общественных работ безработные люди получат зарплату в размере 250 манатов. Это улучшит их соцобеспечение", - добавил Муса Гулиев.