"Самую высокую оценку Вам дает азербайджанский народ, говорящий "Большое спасибо!"

Продолжаются мероприятия по предотвращению широкого распространения в Азербайджане коронавирусной пандемии. Со всех уголков нашей республики главе государства направляются многочисленные письма благодарности за решительные шаги в этом направлении, внимание и заботу о народе.



Day.Az со ссылкой на официальный сайт главы государства представляет одно из таких писем, отправленных в адрес главы государства родителями Национального героя Азербайджана Мазахира Рустамова, профессором Иззетом Рустамовым и Рафигой Рустамовой.



"Многоуважаемый господин Президент,



Мы от всего сердца одобряем многовекторную и мудрую политику, которую Вы день и ночь, неустанно проводите во имя благосостояния, счастья, спокойствия и безопасности азербайджанского народа, и желаем Вам большой решительности и новых успехов на этом пути.

Наш дорогой Президент, успешно и мудро продолжая путь великого политика, архитектора современного Азербайджана, великого лидера Гейдара Алиева, Вы вывели Азербайджан на путь ускоренного развития. Благодаря широким связям с глобальным миром, которые Вы создали, мир стремится к Азербайджану, миллионы людей желают посетить нашу страну и испытывают уважение к Вам. Азербайджанский народ одобряет и защищает экономические реформы, кадровые преобразования, постоянное совершенствование управления, развитие ненефтяного сектора, которые Вы проводите.



Наш дорогой Президент, проводимая Вами целенаправленная борьба против коронавируса, реализуемые Вами меры, в том числе применение карантинного режима, создание специальных больниц, где занимаются лечением больных этим заболеванием, приобретение необходимых медицинских принадлежностей - все это высоко оценивается Всемирной организацией здравоохранения. А самую высокую оценку этому дает азербайджанский народ, говорящий Вам "Большое спасибо!"

С уважением и почтением,

Родители Национального героя Азербайджана, профессор, доктор философии Иззет Рустамов и Рафига Рустамова"