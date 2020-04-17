https://news.day.az/politics/1225197.html Али Асадов и Михаил Мишустин обсудили борьбу Азербайджана и России с коронавирусом
Али Асадов и Михаил Мишустин обсудили борьбу Азербайджана и России с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина, передает ТАСС.
"Главы правительств обсудили принимаемые в России и Азербайджане меры по противодействию коронавирусной инфекции и поддержке экономики", - говорится в сообщении.
Кроме того, Мишустин и Асадов затронули актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества, добавили в пресс-службе.
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