Президент Ильхам Алиев: В период пандемии основными приоритетами для нас являются здоровье людей, их социальная защита и рост экономической активности в соответствии с ситуацией

В период пандемии основными приоритетами для нас являются здоровье людей, их социальная защита и рост экономической активности в соответствии с ситуацией.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе прошедшего в формате видеосвязи совещания с участием министра труда социальной защиты населения Сахиля Бабаева и министра экономики Микаила Джаббарова.

"Обсуждая 14 апреля итоги первого квартала, я дал много поручений. Естественно, все они должны быть выполнены, и вам следует регулярно информировать меня о выполнении поручений. Сегодня будут даны дополнительные поручения, так как пандемия продолжается. Несмотря на то, что ситуация в Азербайджане находится под контролем, нам необходимо принимать меры в соответствии с обстановкой. Приоритетным вопросом для нас - я уже отмечал это, хочу сказать еще раз - являются здоровье людей, их жизнь и социальная защита. В то же время в этих условиях мы, разумеется, должны уделять больше внимания и экономической сфере, потому что всем следует знать, что если у нас не будет сильных экономических возможностей, мы не сможем успешно проводить социальную политику, в особенности в период пандемии, когда эта болезнь и ее последствия требуют крупных финансовых средств. Поэтому, еще раз хочу сказать, в период пандемии основными приоритетами для нас являются здоровье людей, их социальная защита и рост экономической активности в соответствии с ситуацией", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что всем необходимо знать, что эта большая беда поставила весь мир перед большим испытанием.

"На сегодняшний день в мире умерли более 140 тысяч человек, эта болезнь не знает границ. Если на первоначальном этапе она была завезена в Азербайджан извне, то в настоящее время идет процесс внутреннего заражения. Однако должен отметить, что в результате жестких и превентивных мер нам удается сохранять ситуацию под контролем. Статистика последних трех-четырех дней в определенном смысле дает основание для оптимизма. Должен отметить, что в последние дни динамика между числом инфицированных и выздоровевших уже положительная. То есть, выздоравливает больше людей, чем заражается. Это связано главным образом с принятыми мерами. Еще раз хочу сказать: если бы мы не приняли своевременно превентивных мер, то сегодня больных в Азербайджане было бы не тысяча, а возможно, десять тысяч, двадцать тысяч, а может, и больше", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в настоящее время Азербайджан изучает опыт развитых стран.

"Система здравоохранения в этих странах всегда являлась примером для многих государств. Однако система здравоохранения стран, обладающих большими возможностями, можно сказать, переживает кризис. И это естественно, так как скорость распространения заболевания насколько высока, болезнь распространяется так быстро, что система здравоохранения ни одной страны, в том числе Азербайджана, не может выдержать этого. Поэтому наша основная цель заключалась в том, чтобы предотвратить наблюдаемый рост случаев инфицирования, прервать цепь заражений. Все принятые меры преследовали цель выйти из этой ситуации с малыми потерями, оказать помощь гражданам, уберечь их от этой беды и обеспечить их социальную защиту. Считаю, что принятие до сих пор ограничительных мер, поэтапное ужесточение их, а также обеспечение социальной защиты людей, работающих в сферах, пострадавших от пандемии, отражают нашу правильную политику. Потому что, еще раз хочу сказать, в последние три-четыре дня наблюдается позитивная динамика. Мы и дальше будем удерживать ситуацию под контролем, чтобы посмотреть, как долго будет продолжаться эта динамика, устойчива ли она и какие дополнительные меры следует принять, так как мир столкнулся с большим вызовом, и мы видим, что зачастую страны в одиночку ведут борьбу с этой бедой", - отметил Президент Ильхам Алиев.