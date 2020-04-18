Президент Ильхам Алиев: Считаю, что продление карантинного режима является единственно верным решением

Считаю, что продление карантинного режима является единственно верным решением.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе прошедшего в формате видеосвязи совещания с участием министра труда социальной защиты населения Сахиля Бабаева и министра экономики Микаила Джаббарова.

"Что касается карантинного режима, то, как вам известно, он предусматривался до 20 апреля. Однако, по единодушному мнению специалистов, карантинный режим надо продлить. Считаю, что это будет правильным шагом, так как пока есть только первые проявления положительной динамики. Мы должны сделать ее устойчивой. Поэтому считаю, что в ближайшее время Оперативный штаб сообщит об этом. Считаю, что продление карантинного режима является единственно верным решением. Учитывая это, мы, конечно же, должны еще больше усилить социальную защиту людей. Азербайджанский народ хорошо знает, что мы сразу же стали серьезно заниматься этим вопросом", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что значительная часть заработной платы людей, работающих в сферах, наиболее пострадавших от пандемии, выплачивается государством.

"Людей, входящих в эту категорию, более 300 тысяч. В то же время государство выделило крупные финансовые средства для обеспечения финансового положения около 300 тысяч представителей микропредпринимательства. Таким образом, около 600 тысяч человек, относящихся только к этой категории, получают материальную поддержку от государства. Заработная плата работников государственного сектора выплачивается полностью. В настоящее время подавляющее большинство около одного миллиона человек не работает, однако государство выплачивает им заработную плату. То есть, это еще раз демонстрирует гуманную сущность Азербайджанского государства. Это показывает, - я неоднократно говорил это, еще значительно раньше коронавируса, - что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. Сегодняшняя тяжелая ситуация еще раз показывает, что наши слова совпадают с делами, мы делаем все, о чем заявляем", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что однако если учесть, что карантинный режим будет продлен, то выход из него должен быть спланирован заранее.

"Даю вам соответствующие указания по данному вопросу: мы поэтапно ужесточили карантинный режим и в таком же порядке - поэтапно - должны его смягчить. В какой форме это будет происходить? Правительству, в том числе министерствам, следует поработать над этим вопросом, представить предложения. Мы уже сейчас должны спланировать, с каких сфер должно начаться смягчение. Потому что надеюсь, что в период продленного карантинного режима не исключено определенное смягчение. Но, тем не менее, нам необходимо предпринимать действия в соответствии с ситуацией", - сказал Президент Ильхам Алиев.