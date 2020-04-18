Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы наглядно видим профессионализм наших врачей

Сегодня мы наглядно видим профессионализм наших врачей.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе прошедшего в формате видеосвязи совещания с участием министра труда социальной защиты населения Сахиля Бабаева и министра экономики Микаила Джаббарова.

"Конечно, меня в связи с нынешней ситуацией больше всего беспокоит здоровье людей. Наши врачи делают все возможное для оказания помощи людям. Как вы знаете, наша система здравоохранения находится перед большим испытанием. То, что наша система здравоохранения не рухнула, в первую очередь связано с тем, что нам удалось удержать под контролем скорость распространения заболевания. Если бы она вышла из-под контроля, то наша система здравоохранения не выдержала бы этого. Сегодня некоторые развитые страны - сейчас по телевизору и интернет-ресурсам показывают, какая там ситуация, - вообще не имеют возможности лечить людей. Некоторые больные размещаются в коридорах, на полу, лежат на полу и просто остаются в здании больницы. В самых развитых странах умирают сотни, в некоторых случаях более тысячи людей. Почему? Просто система здравоохранения не выдерживает, в больницах нет мест, порой не хватает необходимого оборудования. Если бы система здравоохранения данных стран нормально функционировала, то можно было бы спасти жизнь большинства этих людей", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в последние годы наша система здравоохранения прошла большой путь развития.

"Сегодня инфицированные коронавирусом находятся на лечении более чем в 20 государственных больницах. Абсолютное большинство этих больниц построено в последние 16 лет. В том числе "Ени клиника" на 575 коек является сегодня самым современным учреждением здравоохранения нашей страны, и в настоящее время там проходят лечение более 100 больных. Кроме того, многие больные проходят лечение в построенных в свое время по моей инициативе Учебно-терапевтической и Хирургической клиниках Азербайджанского медицинского университета. Многие больные находятся на лечении в центральных районных больницах, построенных в последние годы в регионах. В том числе больные получают лечение в 3 новых больницах, открытых в марте нынешнего года в городах Геранбой, Газах, Шамкир, там имеются возможности на 500 коек. То есть, более тысячи коек были сданы в марте. По моему указанию в настоящее время в нашей стране строятся 10 больниц модульного типа. Считаю, что после того, как эти больницы начнут функционировать, в ближайшие 1-2 месяца там тоже будут сданы дополнительно 2 тысячи коек. Так что мы выполняем всю подготовительную работу. Сегодня мы наглядно видим профессионализм наших врачей. Не секрет, что порой наблюдались критические подходы к деятельности работников здравоохранения. Якобы система здравоохранения Азербайджана находится в ужасном состоянии, больные в Азербайджане не получают надлежащего лечения, состоятельные больные едут за рубеж. Да, такие факты есть, не только в Азербайджане, состоятельные люди из гораздо более богатых, чем мы, стран, получают лечение в ведущих клиниках Европы и Америки. Это мировая практика. Но сегодня мы рассчитываем только на собственные возможности", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что наша система здравоохранения развивается азербайджанскими врачами при поддержке государства.

"Проведение сегодня в Азербайджане сложнейших операций, различных обследований в связи с коронавирусом, 18 лабораторий - все это приумножает нашу силу. То есть, сегодня мы можем полностью быть уверены в том, что возможности нашего здравоохранения и профессионализм врачей находятся на должном уровне. Еще раз выражаю врачам признательность за самоотверженность и героизм. Поэтому я абсолютно уверен в том, что в результате продления карантинного режима мы можем усилить положительную динамику", - сказал Президент Ильхам Алиев.