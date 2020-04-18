Президент Ильхам Алиев: В нынешних условиях попытки обмануть государство будут приравнены к предательству

В нынешних условиях попытки обмануть государство будут приравнены к предательству.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе прошедшего в формате видеосвязи совещания с участием министра труда социальной защиты населения Сахиля Бабаева и министра экономики Микаила Джаббарова."В связи с экономической сферой сейчас нам необходимо, конечно, предпринимать такие шаги, чтобы в нынешних сложных условиях в определенном смысле сохранить экономическую активность. Всем хорошо известно, что сегодня в связи с пандемией, можно сказать, все страны закрыли свои границы, работа продолжается лишь в области торговли и грузоперевозок. Правда, из-за того, что торговые объекты закрыты, здесь есть спад. А с грузоперевозками ситуация относительно нормальная. Конечно, политика, проводимая нами в экономической сфере, и экономическая стабильность создают нам дополнительные возможности в борьбе с пандемией. Три дня назад мы говорили об итогах 3 месяцев года, не хочу повторять. Пока есть позитивная динамика", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что не исключено, что в апреле, мае, июне будет наблюдаться спад.

"Так как, сравнивая итоги двух месяцев с итогами трех месяцев, мы видим, что в валовом внутреннем продукте есть сокращение, в то же время наблюдается спад в ненефтяном секторе. Несмотря на то, что пока мы видим рост, тем не менее, как будут обстоять дела в последующие месяцы, это, конечно, связано с тем, как долго продлится карантинный режим. В то же время учтите, что карантинный режим еще будет продолжаться определенное время. Какие дополнительные действия нам необходимо предпринять в рамках карантинного режима, чтобы хотя бы в определенной степени сохранить экономическую активность и, как только закончится карантинный режим, не теряя времени, повысить ее. Поэтому когда я говорю, что мы должны поэтапно выходить из карантинного режима, это одновременно касается и нашей экономической сферы. В этой области у вас также уже должны быть приоритеты. Еще раз хочу сказать: не исключается даже, что в рамках карантинного режима, который будет продлен после 20 апреля, мы можем открыть определенные сферы, так как мы видим из мировой практики, что в нескольких странах, в том числе развитых, такие инициативы выдвигаются", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что карантинный режим очень негативно отражается на экономике каждой страны.

"И мы не можем сказать, как долго продлится это влияние. Поэтому нам необходимо предпринять такие шаги, чтобы в этот период быть более готовыми к посткарантинному режиму. Считаю, что если отмеченные мною вопросы найдут положительное решение, то неформальная занятость после карантинного режима будет устранена естественным образом, потому что в этот период были заключены десятки тысяч трудовых договоров, и люди, работающие сегодня в неформальной сфере, убедятся в том, что единственный путь - это выход из теневой экономики. Конечно, как я уже отметил, нынешние условия возложат на желающих нарушать после этого законы в экономической сфере огромный моральный груз. Потому что, еще раз хочу сказать, в нынешних условиях попытки обмануть государство будут приравнены к предательству. Поэтому поддерживайте постоянную связь с предпринимателями, обязательно продолжайте контакты для того, чтобы просвещать их, побуждать честно работать. Им необходимо показать, какую большую нагрузку государство взяло на себя. Я сейчас не хочу сравнивать Азербайджан с кем бы то ни было, но посмотрите, зарплата работников сфер, пострадавших от пандемии, выплачивается государством. Их 300 тысяч человек, это немало. Представителей микропредпринимательства тоже около 300 тысяч, государство и им выплачивает средства", - отметил Президент Ильхам Алиев.