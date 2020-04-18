Залог нашей безопасности и процветания

Сегодня весь мир находится лицом к лицу с глубочайшим глобальным кризисом и проблемами, которые вызвала пандемия коронавируса. Перед многочисленными трудностями оказались бессильны даже самые развитые страны мира. Анализируя то, какие меры предпринимает Президент Ильхам Алиев для борьбы с коронавирусом и многочисленными последствиями этого кризиса, становится очевидно, что масштабные меры социальной поддержки, которые были развернуты в нашей стране, могли бы стать примером, образцом для многих зарубежных государств.

Эти всесторонние социальные меры в первую очередь ориентированы на решение проблем, с которыми столкнулись простые люди. Одни из осуществляемых важнейших социальных мер - это обеспечение государственной поддержкой более 600 000 человек, временно не работающих в связи с переходом на особый карантинный режим, решение проблем, связанных с безработными и другие шаги, направленные на поддержку благосостояния граждан страны. Эффективность социальной политики в Азербайджане базируется на двух важных факторах - с одной стороны, политической воле Президента Ильхама Алиева, а с другой - экономической мощи государства. Нынешняя реальность показала: наша страна готова успешно противостоять негативным тенденциям и вызовам.

Государство оказывает поддержку гражданам, частному сектору, предпринимателям. Так, по инициативе Президента Ильхама Алиева в нашей стране развернута беспрецедентная программа государственной поддержки: ее объем уже превышает 2,5 млрд манатов, и сегодня уже понятно, что эта цифра увеличится до трех, а то и 3,5 млрд.

Программа господдержки, которая реализуется по инициативе Президента Ильхама Алиева, включает в себя несколько направлений. Рассмотрим их подробнее.

Защита наемных сотрудников и сохранение их заработных плат

Это направление охватывает в целом более 1,6 миллиона человек, в том числе 910 тысяч - в государственном и 719 тысяч - в частном секторе. Осуществляется контроль буквально за каждым предприятием, есть четкое указание - сокращения сотрудников недопустимы. Разумеется, зарплаты всех этих сотрудников будут сохранены. Министерство труда разослало всем работодателям соответствующие уведомления, ситуация находится под ежедневным мониторингом. Результаты этих мониторингов показывают, что требования, поставленные перед работодателями, в том числе частниками, неукоснительно соблюдаются - бизнес подошел к этой задаче со всей ответственностью. Меры, которые предпринимаются в этом направлении, уже привели к тому, что число заключенных трудовых договоров выросло с начала года на 77 тысяч: нужно понимать, что оказать надлежащую помощь людям, работающим в той или иной сфере, намного проще, когда они официально оформили свои трудовые отношения с работодателем.

На поддержку наемных сотрудников, занятых в сферах, пострадавших от коронавируса, - а это более 300 000 человек, государство выделило 215 миллионов манатов. Каждый из них получит значительную часть своей зарплаты в виде компенсации за вынужденный простой без работы. И все эти заботы берет на себя Азербайджанское государство. Не забыты и микропредприниматели: по распоряжению Президента Ильхама Алиева они уже получают от государства помощь общим объемом порядка 80 млн манатов. Сумма компенсаций каждому конкретному предпринимателю зависит от объема выплаченных им в прошлом году налогов.

50 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест

Помощь оставшимся без работы людям оказывается по самым разным направлениям. И это не только выдача пособий и материальная поддержка, но и поддержка организационного характера. Так, в нашей стране в апреле и мае текущего года будет создано 50 000 оплачиваемых общественных рабочих мест - на это будет потрачено около 30 млн манатов. Больше того, к этим работам уже привлечены 5 тысяч человек. Все они работают, получают зарплаты и будут их получать. Государство берет на себя почти полный объем этих расходов.

В целом же на подобной работе уже заняты более 90 000 граждан Азербайджана. Отметим, что 38 000 человек из них получили такую работу еще до объявления особого карантинного режима.

Единовременные выплаты получат 600 000 человек

Выплата компенсаций самым остро нуждающимся в поддержке гражданам, временно оставшимся без работы, - это важный сигнал бизнесу. Кроме того, на протяжении следующих двух месяцев будет существенно расширен список компаний и лиц, которым будет полагаться компенсация. На эти цели по распоряжению Президента Ильхама Алиева было выделено более 70 млн манатов.

Поддержка самозанятых

Расширенные программы помощи населению состоят, в том числе, и из стимулирующих мер. И это не только деньги, или налоговые льготы. Один из самых перспективных способов поддержать граждан - это не просто компенсировать их потери, но и создать дополнительные возможности для этих людей, дать им способ заработать денег самим и обучить этому. В течение 2020 года к программе самозанятости будут подключены еще около 12 000 семей. Реализации этой задачи помогает созданное по инициативе Фонда Гейдара Алиева Общественное объединение "Региональное развитие". В целом на привлечение граждан к этой программе выделено около 70 млн манатов. И это неочевидное, но очень эффективное пособие. В целом за три месяца 2,3 миллиона граждан страны получили социальные выплаты на 1,5 млрд манатов.

Особое внимание уделяется стабильности и оперативности выплат гражданам, входящим в социально чувствительную категорию: в Азербайджане 2,3 миллиона человек получают разного рода пенсии, пособия и другие выплаты. И даже несмотря на имеющиеся трудности, все они получили причитающиеся им суммы вовремя: в период 8-15 апреля по республике были полностью выплачены пенсии, 20-21 апреля завершится выплата пособий и компенсаций, а 28 апреля - адресной социальной помощи.

Число семей, получающих адресную помощь, увеличилось на 10 000 с первого апреля текущего года. Это результат поручения Президента Ильхама Алиева о том, чтобы условия вступления в программу стали мягче и доступнее для граждан. Расширение охвата адресной социальной помощи - это пусть и небольшая, но крайне важная и необходимая поддержка малообеспеченным семьям. На расширение программы было выделено дополнительно три миллиона манатов. Как результат, сейчас программа адресной соцпомощи охватывает 80 000 семей по всей стране - это около 330 000 человек!

И это далеко не предел. На совещании с министрами Сахилем Бабаевым и Микаилом Джаббаровым, которое состоялось накануне, глава государства дал ряд поручений о дополнительном расширении социальных программ.

"На первоначальном этапе планировалось, что 200 тысяч человек получат от государства помощь в размере 190 манатов. Считаю, что, учитывая общую ситуацию и для усиления социальной защиты людей, мы должны довести число лиц данной категории до 600 тысяч. То есть, в течение двух месяцев государство должно ежемесячно выплачивать 190 манатов не 200 тысячам, а 600 тысячам человек. Люди, относящиеся к данной категории, - это представители малообеспеченных слоев, в то же время это люди, потерявшие работу в связи с коронавирусом, и неформально занятые. Государство берет на себя и их проблемы", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Беспрецедентные меры социальной защиты, которые предпринимает глава государства в условиях пандемии, - это еще одно свидетельство реализации тезиса Президента Ильхама Алиева: "В центре политики, проводимой в стране, находится гражданин". Этот тезис Президента Ильхама Алиева подтверждается каждым делом, каждым решением, каждой новой государственной программой.

И именно поэтому меры, принимаемые главой нашего государства, находят широкое одобрение в обществе. Тысячи благодарственных писем, поступающих в адрес Президента Ильхама Алиева, - высшая оценка эффективности проводимой им политики. Политики, которая стала залогом нашей безопасности и процветания.

Эмин Алиев

Главный редактор Day.Az