https://news.day.az/politics/1225290.html В Армении выявлено еще 47 случаев заражения коронавирусом
В Армении выявлено еще 47 случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Армении выявлено еще 47 случаев заражения новым коронавирусом, умер 1 человек.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Сообщается, что число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 1248, умерших от этого заболевания - 20 человек.
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