В Армении выявлено еще 47 случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Армении выявлено еще 47 случаев заражения новым коронавирусом, умер 1 человек.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Сообщается, что число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 1248, умерших от этого заболевания - 20 человек.