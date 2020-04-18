Эксперт клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов: Не каждое государство способно реализовать те социальные меры, которые принял в Азербайджане Президент Ильхам Алиев

Меры, предпринятые Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в условиях карантина, нацелены на минимизацию рисков, а также предотвращение самых серьезных экономических последствий, когда пандемия спадет и коронавирусная инфекция в стране сойдет на нет.

Об этом сказал в комментарии Day.Az научный сотрудник кафедры ЮНЕСКО Государственного университета управления (Россия), эксперт клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов.

Наш собеседник отметил, что Президент Ильхам Алиев указал на несколько значимых нюансов, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, это пересмотр государственных расходов и сокращение затрат на неприоритетные задачи. Следовательно, государство ужесточит контроль за расходами средств из бюджета. Во-вторых, будут рассмотрены инвестиционные и текущие расходы. Эти поручения нацелены на усиление прозрачности в бюджетных расходах и изменение их в соответствии с возникшими внешними вызовами, отметил Ибрагимов.

"Принятые меры нацелены также и на то, чтобы в условии пандемии и массовой изоляции населения за бюджетниками и пенсионерами были сохранены выплаты в полном объеме. Изменений здесь никаких не последует, а это означает, что государство гарантирует социальное обеспечение и защищенность нескольких миллионов человек, жизнеобеспеченность которых зависит от этих выплат.

К тому же принят пакет поддержки частных предпринимателей, которые первыми приняли на себя удар от пандемии. Эта поддержка выражается в смягчении регулятивных мер к банковским кредитам. Иными словами, подразумевается смягчение текущих кредитных выплат, их реструктуризация, а также предоставление отсрочки.

Не каждое государство в состоянии принять подобные меры. На мой взгляд, это не конец, они и дальше будут расширены с целью, чтобы после окончания пандемии стране было легче выйти из кризиса, который настигнет всю мировую экономику", подчеркнул российский эксперт.

Лейла Таривердиева