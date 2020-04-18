Baku Media Center снял еще один видеоролик в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом

Baku Media Center подготовил еще один видеоролик в поддержку врачей, ведущих борьбу с коронавирусом, сообщает Day.Az.

В видеоролике, снятом Baku Media Center при поддержке министерства культуры совместно с киностудией "Азербайджанфильм" им. Дж. Джаббарлы, выражена поддержка работникам сферы здравоохранения, на чьи плечи ложится основная тяжесть в борьбе с коронавирусной инфекцией, превратившейся сегодня в мире в проблему номер один.

Представляем вам этот видеоролик: