https://news.day.az/politics/1225295.html Baku Media Center снял еще один видеоролик в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом - ВИДЕО
Baku Media Center снял еще один видеоролик в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом - ВИДЕО
Baku Media Center подготовил еще один видеоролик в поддержку врачей, ведущих борьбу с коронавирусом, сообщает Day.Az.
В видеоролике, снятом Baku Media Center при поддержке министерства культуры совместно с киностудией "Азербайджанфильм" им. Дж. Джаббарлы, выражена поддержка работникам сферы здравоохранения, на чьи плечи ложится основная тяжесть в борьбе с коронавирусной инфекцией, превратившейся сегодня в мире в проблему номер один.
Представляем вам этот видеоролик:
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