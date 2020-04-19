Расим Мусабеков: Азербайджан - один из лидеров в СНГ по уровню социальной поддержки населения на фоне пандемии

Азербайджан, как и большая часть мира, прожил месяц в условиях вирусной пандемии, и сегодня уже можно подвести некоторые итоги.

Как отметил в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса (парламента), известный политолог Расим Мусабеков, если ориентироваться на число зараженных и умерших, то показатели в нашей стране лучше, чем во многих развитых европейских странах, а также в Турции, не говоря уже об Иране.

"До закрытия границ и прекращения транспортного сообщения с миром более 10 тысяч наших сограждан были оперативно доставлены в Азербайджан и помещены на карантин в хороших условиях. Осуществлены дезинфекционные мероприятия, развернуты больницы для приема и лечения инфицированных лиц. Своевременно объявлен карантин, прекращена деятельность всех предприятий и организаций, за исключением тех, которые относятся к жизнеобеспечению", - сказал депутат.

Говоря о социальной и финансовой помощи населению, наш собеседник подчеркнул, что и тут Азербайджанское государство оказалось на высоте - одним из лидеров в СНГ.

"Помимо средств, которые поступят 200 тысячам официально зарегистрированных безработных, по поручению Президента Ильхама Алиева, по 190 манат получат еще 400 тысяч человек, в числе которые работавшие без оформления, и другие нуждающиеся лица. Студенты из малообеспеченных семей освобождаются от оплаты за обучение. В отношении малого и среднего бизнеса принят целый пакет мер поддержки, включающий освобождение от многих налоговых платежей до конца текущего года", - подчеркнул Мусабеков.

По его словам, параллельно с государством многие учреждения, бизнесмены, отдельные граждане и организации развернули программу продовольственной помощи нуждающимся семьям. "Достаточно отметить акцию Фонда Гейдара Алиева, предусматривающую доставку нуждающимся 100 тысяч продуктовых наборов. Более 100 миллионов манатов на сегодня аккумулировано в специально созданном Фонде поддержки борьбы с коронавирусом. В целом с задачей поддержки малообеспеченных групп населения власти и общество справляются", - отметил Расим Мусабеков.

Власти, по его словам, продемонстрировали организованность и четкость действий, а население, в своем подавляющем большинстве, проявило дисциплину и ответственность в выполнении карантинных ограничений. Вследствие этого в Азербайджане, в отличие от Турции, Армении, Украины и Грузии не понадобилось вводить режим чрезвычайного положения.

"Все познается в сравнении. Достаточно посмотреть на страны Латинской Америки, которые как государства и общества полностью провалились в условиях пандемии. СМИ описывают ужасающие картины - трупы, лежащие на улицах городов Эквадора, пишут о гражданах богатейшей нефтью Венесуэлы, штурмующих границы соседней Колумбии в надежде получить элементарную медицинскую и гуманитарную помощь. А ведь независимость этих стран насчитывает более 2 веков, да и по размерам своего ВВП они мало уступают Азербайджану", - заметил наш собеседник, отметив, что благодаря принятым мерам в нашей стране ситуация находится под полным контролем.

Лейла Таривердиева