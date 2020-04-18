Социальная политика Азербайджана остается направленной ​​на благополучие граждан несмотря на пандемию коронавируса

Об этом в интервью Day.Az заявил пакистанский геополитический аналитик Малик Аюб Сумбал.

По его словам, в настоящее время, когда безработица в связи с коронавирусом стала глобальной проблемой, по всему миру сотни тысяч людей остались без средств к существованию. На этом фоне, продолжил наш собеседник, Президент Азербайджана Ильхам Алиев делает все возможное, чтобы создать благоприятные условия для граждан, столкнувшихся со временными трудностями из-за пандемии.

"Учитывая возможное сильное негативное воздействие от коронавируса (как это произошло в развитых странах мира), Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил предпринять масштабные меры по сохранению благосостояния граждан страны", - сказал аналитик.

В частности, добавил Малик Аюб Сумбал, правительством Азербайджана были приняты такие меры, как защита занятости населения и гарантия заработной платы граждан; расширение возможностей трудоустройства; оказание помощи безработным и неформальным работникам, потерявшим работу из-за особого режима карантина; расширение охвата выплат по страхованию от безработицы; профессиональная подготовка безработных; расширение и ускорение реализации программы самозанятости; принятие дополнительных мер в сфере усиления социальной защиты граждан из уязвимой категории; расширение и упрощение механизма предоставления адресной государственной социальной помощи, а также оказание социальных услуг лицам, находящимся в трудном положении, и одиноким пожилым людям в возрасте старше 65 лет.

"В этот сложный период для всего мира Президент Азербайджана Ильхам Алиев, остался приверженным проведению политики, ориентированной на общественность, он служит народу и является президентом каждого азербайджанца", - отметил наш собеседник.

Аналитик также коснулся изменений на ключевых позициях государства, заявив, что глава государства назначает молодых и талантливых людей для преодоления этих проблем с помощью инновационных идей.

"Азербайджан обладает богатыми природными ресурсами, однако несмотря на снижение цен на нефть, руководство страны сумело сохранить поступательное развитие экономики и создало много других возможностей для поступления доходов в бюджет государства. Таким образом, политика правительства Азербайджана всегда направлена ​​на благополучие и процветание граждан", - заключил Малик Аюб Сумбал.

Абдул Керимханов