Фонд Гейдара Алиева продолжает акцию "Вместе мы сила", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На основании обращений, поступающих в call-center "150" Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда, продовольственные наборы подготавливаются и отправляются по соответствующим адресам.



Социальная акция нацелена на поддержку мер, осуществляемых государством в период действия особого карантинного режима, связанного с пандемией коронавируса (COVID-19).



Большинство зарегистрированных до сих пор обращений поступило из регионов Азербайджана. После их рассмотрения группы волонтеров навещают малообеспеченные семьи, передают продовольственные наборы, оказывают соответствующие социальные услуги.



Для более широкого охвата акции в ближайшее время будет запущен портал www.bizbirlikdegucluyuk.az.

Новая платформа создается с целью объединить лиц, желающих оказать социальную помощь, и малообеспеченные и другие семьи из социально уязвимых групп, расширить гражданскую солидарность в период карантинного режима.

Количество участников акции "Вместе мы сила", помогающих и присоединившихся к этой инициативе за короткое время с ее объявления, растет.

Основной донор проекта - Фонд Гейдара Алиева.

До сегодняшнего дня проведению акции оказали поддержку Государственная нефтяная компания Азербайджана, Исполнительная власть города Баку, Конфедерация профсоюзов Азербайджана, Группа компаний "Yeni Həyat", сеть магазинов "Kontakt Home", "Kristal Abşeron MTK", ЗАО "Plane Construction".

В рамках акции, которая будет продолжаться в период карантинного режима, планируется раздать свыше 100 тысяч наборов продовольственной помощи.