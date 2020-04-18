Муса Гасымлы: Среди мер борьбы с последствиями пандемии особое место занимает поддержка занятости и социального благополучия граждан Азербайджана

В результате дальновидной политики Президента Ильхама Алиева широкомасштабные меры, проводимые с целью снижения негативного влияния коронавирусной пандемии на население, дают свои результаты и с большим воодушевлением принимаются гражданами. Среди этих мер особое место занимает поддержка занятости и социального благополучия.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса Муса Гасымлы.

Гасымлы отметил, что видеоконференция, проведенная вчера Президентом Ильхамом Алиевым, еще раз показала, что главной целью политики главы государства является защита здоровья и социального благополучия граждан Азербайджана.

"В рамках борьбы с пандемией и ее последствиями особенно важно отметить определенные социальные меры, принятые правительством, которые направлены на защиту здоровья населения, сохранение рабочих мест и материальную поддержку. Для усиления социальной защищенности людей в таких тяжелых условиях значительная часть заработной платы работающих в сферах, наиболее пострадавших от пандемии, покрывается государством, а их общее число - более 300 тысяч человек. В то же время государство выделило крупные финансовые средства для обеспечения стабильности бизнеса около 300 тысячам микропредприятий. В целом обеспечена занятость 1 629 000 работников, в том числе по государственному сектору - 910 тысяч, по частному сектору - 719 тысяч. Заработная плата работников государственного сектора полностью выплачивается. В то же время продлевается срок обеспечения страховых выплат по безработице", - отметил он.

Гасымлы также сказал, что в случае отсутствия у Азербайджана надежной финансово-экономической базы в связи с коронавирусной пандемией он мог бы оказаться в тяжелом положении по примеру других стран.

"Данное испытание служит уроком для многих стран. Наш народ под руководством Президента Ильхама Алиева понесет небольшие потери в связи с коронавирусной пандемией", - сказал он.

Отметив, что сегодня мир столкнулся с глубоким кризисом, вызванным пандемией COVID-19, депутат сказал, что проводимая под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева работа по снижению ущерба от пандемии в нашей стране, в частности, широкомасштабные меры социальной поддержки, могут служить примером для многих стран.