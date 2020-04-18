Афет Гасанова: Президент Ильхам Алиев поставил задачу по более широкому решению проблем малообеспеченных семей

Глава Азербайджанского государства поставил задачу по более широкому решению проблем малообеспеченных семей.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Афет Гасанова.

Депутат отметила, что на заседании, проведенном 17 апреля в формате видеосвязи с участием министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева и министра экономики Микаила Джаббарова, Президент Ильхам Алиев заявил о реализации нового социального пакета: "Если на первоначальном этапе предусматривалось, что помощь от государства в размере 190 манатов получат 200 тысяч человек, то теперь эта цифра будет доведена до 600 тысяч. Также, если раньше планировалось создание 50 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест, то Президент Ильхам Алиев поручил довести эту цифру до 90 тысяч".

По словам Афет Гасановой, в то же время осуществляются достаточно широкомасштабные меры по сохранению рабочих мест в государственном и негосударственном секторах: "Как отметил глава государства, обеспечена занятость с сохранением заработной платы 1 миллиона 628 тысяч работников, в том числе 910 тысяч работников в государственном секторе и 719 тысяч - в частном секторе. Конечно же, это достаточно высокие цифры, и очень важные меры, предпринятые по сохранению занятости и обеспечению социального благополучия людей в период пандемии. Следует учесть, что сегодня во всем мире наблюдается кризис, мировая экономика переживает самый тяжелый период со времен Второй мировой войны. Значительно снизилась экономическая активность, а также в связи с резким снижением на мировом рынке, в результате пандемии, спроса на нефть существенно упала и цена на "черное золото", внешнеторговые связи значительно ослабли. Конечно, в такой период защитить азербайджанскую экономику, сохранить занятость и рабочие места вовсе нелегкая задача".

Как отметила депутат, обычно в периоды мирового кризиса сокращается много рабочих мест, останавливается выполнение социальных проектов: "Нам не раз приходилось видеть подобное в других странах, быть свидетелями проведения широкомасштабных демонстраций работников. Однако в Азербайджане совершенно противоположная ситуация. Благодаря целенаправленной политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, экономическое развитие и широкие возможности страны позволяют вести серьезную борьбу с пандемией. Масштаб работ, которые проводятся в этом направлении, довольно обширный и всесторонний. Все возможности направлены на защиту здоровья и сохранение благополучия людей. При этом одним из самых важных моментов является то, что всю эту работу Азербайджан проводит без какой-либо поддержки извне, за счет собственных экономических возможностей и валютных запасов. Все проводимые меры еще раз доказывают, что в центре политики Азербайджанского государства находится гражданин Азербайджана".