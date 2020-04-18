Севиль Микаилова: Реализуемый Президентом Ильхамом Алиевым план мероприятий нацелен на обеспечение безопасности каждого гражданина Азербайджана

Цели и задачи по усилению социальной защиты населения, поставленные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перед правительством, приветствуются гражданами страны. Граждане еще больше прониклись доверием к своему Президенту и государству.

Об этом в интервью Day.Az сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Севиль Микаилова.

Как заявила депутат, в настоящее время социальное обеспечение граждан является одним из основных приоритетов государства, и масштабные социальные пакеты Президента Ильхама Алиева охватят все слои населения.

"Ограничительные меры, принятые в связи с пандемией коронавируса как в нашей стране, так и во всем мире, несомненно, не могли не оказать влияние на экономику Азербайджана. Учитывая это, государство считает недопустимым в сложившейся ситуации сокращение рабочих мест, а также считает важным сохранение заработной платы в государственном и частном секторах.

В то же время государством предусмотрена выплата определенной части заработной платы наемным работникам, занятым в областях, пострадавших от пандемии. Заработная плата работников государственного сектора выплачивается полностью. Кроме того, государство финансирует определенную часть заработной платы 300 000 наемных работников и стольких же индивидуальных предпринимателей, занимающихся предпринимательской деятельностью в сферах, затронутых пандемией", - подчеркнула Севиль Микаилова.

Депутат также отметила, что государство, которое постоянно стоит на страже благосостояния и безопасности граждан Азербайджана, принимает меры для увеличения возможностей трудоустройства, расширения и ускорения реализации программы самозанятости и создания оплачиваемых общественных рабочих мест. В частности, добавила парламентарий, в этом году будет создано 90 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест.

"В то же время для решения проблем малообеспеченных семей, государство предоставит выплату в размере 190 манатов 600 тысячам человек ежемесячно в течение двух месяцев. К этой категории относятся граждане, которые потеряли работу из-за пандемии, и работники, не оформленные в соответствии с трудовым законодательством.

Кроме того, Президент поручил увеличить количество граждан, получающих адресную социальную помощь. Во время особого режима карантина предоставление адресной государственной социальной помощи малообеспеченным семьям будет продолжено в следующем месяце, и на эти цели было выделено дополнительно 3 миллиона манатов. В настоящее время 330 000 членов 80 000 семей охвачены программой адресной социальной помощи, а размер предоставляемой помощи каждой семье составляет 222 маната.

Таким образом, план мероприятий, осуществляемый Президентом Ильхамом Алиевым, нацелен на обеспечение безопасности каждого гражданина Азербайджана, и наши граждане, находящиеся под государственной опекой, еще больше прониклись доверием к своему Президенту и государству", - заключила Севиль Микаилова.

Абдул Керимханов