Посол Джавад Джахангирзаде: Иран осуждает любые действия, которые могут помешать мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта

Иран осуждает любое действие, которое может нанести ущерб переговорному процессу по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Об этом в субботу сказал Trend посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде, передает Day.Az.

По словам посла, Иран всегда поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

"Иран - одна из первых стран, желающих оказать помощь в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, выступить в качестве посредника. И в данном направлении были сделаны позитивные шаги. В нашем регионе необходимо установить стабильность и крепкое сотрудничество между государствами. Иран положительно относится к тому, что Азербайджан всегда демонстрировал готовность к урегулированию этого конфликта мирным путем. Иран не имеет никаких связей с незаконным режимом, установленным на оккупированных территориях Азербайджана. Что касается видеокадров в связи с грузоперевозками в Нагорный Карабах, то они являются фальсификацией", - сказал посол.

Джахангирзаде также подчеркнул, что Иран осуждает любые действия, которые могут нанести ущерб переговорному процессу по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"Такие действия не помогут урегулированию конфликта и осложнят процесс. Армянская сторона должна доказать свои искренние намерения относительно урегулирования этого конфликта. Согласно резолюциям и документам ООН, оккупированные территории должны быть возвращены Азербайджану", - уточнил он.

Отметим, что недавно в армянских медиа и СМИ были распространены информация и видеокадры, на которых грузовики с иранскими госномерами перевозят на оккупированные территории Азербайджана топливо, сырье и продовольствие. Иранская сторона опровергла данную информацию.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.