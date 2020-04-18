Господин Президент, шаги, предпринимаемые Вами для того, чтобы Азербайджан избавился от этой напасти с наименьшими потерями, достойны одобрения

Под руководством Президента Ильхама Алиева продолжаются меры по предотвращению широкого распространения в Азербайджане пандемии коронавируса. Со всех уголков нашей республики в адрес главы государства поступают множество писем благодарности за решительные шаги, предпринятые в этом направлении, охрану здоровья, а также за внимание и заботу о народе.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет ряд писем, адресованных главе государства.

Проживающий в Бинагадинском районе города Баку Тарлан Насиров, выражая уверенность в том, что в результате успешной политики главы государства в скором времени пройдут эти трудные дни, пишет: "Уважаемый господин Президент, человечество столкнулось с глобальной проблемой, вызванной коронавирусом. Пандемия подвергла испытанию и нашу страну. В эти трудное время ситуация в Азербайджане находится под контролем, учреждение Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, пожертвование Вами и Первым вице-президентом Мехрибан ханум Алиевой годовой заработной платы в фонд, выделение средств для уменьшения воздействия пандемии на экономику страны и Ваше поручение в связи с материальным обеспечением уязвимых групп населения, начало в короткие сроки производства местных медицинских масок являются результатом Вашего мудрого руководства, успешной политики.

Господин Президент, в качестве примера солидарности нашего государства с международным сообществом, представление с музыкой проекции флагов стран, где широко распространена пандемия коронавируса на здании Центра Гейдара Алиева, одной из жемчужин мировой архитектуры, Ваш призыв "Вместе мы сильнее!" обращение Мехрибан ханум Алиевой к нашим дорогим соотечественникам в связи с коронавирусной инфекцией еще раз свидетельствует о том, что мы движемся в будущее с наилучшим настроем, к процветанию с большими надеждами. Дорогой Президент, верим, что эти трудные дни в скором времени останутся позади. Мы доверяем Вам, мы гордимся Вами и всегда рядом с Вами. Желаем Вам новых успехов на этом славном пути. Да хранит Всевышний Вас и членов Вашей семьи!".

Жительница города Баку Наргиз Велиева также выражает уверенность в том, что в скором времени мы преодолеем эту беду без каких-либо потерь. Она пишет: "Уважаемый господин Президент, от нашего народа и от своего имени выражаю Вам глубокую признательность за финансовую помощь предпринимателям в связи с пандемией COVID-19. Одновременно хотела бы выразить бесконечную благодарность Вам и государственным органам, которые заботятся о наших гражданах в соответствии с Вашими поручениями, за помощь в преодолении этого трудного испытания. Желаю, чтобы наша страна успешно преодолела это испытание. Уверена, что мы скоро избавимся от этой беды без особого ущерба. Потому что мы граждане народа, у которого сильный Лидер".

Житель Сабирабадского района Замин Гараев, подчеркивая, что проводимые главой государства превентивные меры для того, чтобы Азербайджан преодолел эту проблему с наименьшими потерями, заслуживают одобрения, пишет: "Господин Президент, всем известны масштабы ущерба, нанесенного пандемией коронавируса всей Земле. В этой связи, превентивные меры, проводимые Вами для того, чтобы Азербайджан преодолел эту беду с наименьшими ущербом, заслуживают одобрения. Предпринятые в нашей стране шаги в области здравоохранения, социального обеспечения, экономики и безопасности в связи с пандемией, вызвали большой энтузиазм среди наших граждан, повысили доверие к своему руководителю. От имени всех сабирабадцев и от своего имени выражаю Вам признательность за это, говорю Вам "Большое спасибо!". Мы гордимся Вами, господин Президент!".

Выражая глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за шаги, предпринимаемые во имя интересов наших граждан, жительница города Баку Рамиля Насирова пишет: "Господин Президент, выражаю Вам глубокую признательность за то, что глубоко интересуетесь нами в это трудное время, заботитесь о нас, всегда, предпринимая меры, думаете об интересах наших граждан. Вы всегда продолжаете путь великого лидера Гейдара Алиева, всегда заботитесь о народе. Вы интересуетесь со всеми слоями населения так, как будто присутствуете во всех азербайджанских семьях. Мы гордимся Вами, Вашим лидерством, нашим государством, флагом. Мы вместе с Вами преодолеем эти дни, потому что мы сильнее вместе с Вами. Да дарует Аллах Вам долгих лет жизни, здоровья. Мы всегда желаем видеть Вас руководителем нашего государства".

Среди граждан, выражающих Президенту благодарность за внимание и заботу, есть и житель города Нафталан Гусейн Махаров. В письме, адресованном главе государства, он пишет: "Уважаемый господин Президент, благодаря Вашему неустанному труду, ситуация сегодня в нашей стране не приобрела трагический характер. Мы, как и другие страны, могли бы оказаться в тяжелом положении. В результате осуществления по Вашему поручению во всех уголках республики, в том числе, городе Нафталан неотложной серьезной борьбы против этого инфекционного заболевания, уже число выздоровевших от коронавирусной инфекции в нашей стране превышает число зараженных ею. Кроме того, Вы держите в центре внимания проблемы не работавших в этот период лиц, вопросы оказания поддержки предпринимателям, улучшения социального благосостояния и условий жизни одиноких и малообеспеченных семей, лиц старше 65 лет. Многоуважаемый господин Президент, выражаем Вам глубокую признательность и благодарность за всю эту работу. Желаем Вам долгих лет жизни, здоровья, новых успехов в неустанной деятельности во имя Родины и народа. Да хранит Всевышний наш укрепляющийся день ото дня независимый Азербайджан, народ, Вас и Вашу семью!"

Школьница из города Ширван Нурджан Рзаева выражает свою благодарность Президенту Ильхаму Алиеву следующими словами: "Многоуважаемый господин Президент! Я с уверенностью могу сказать, что все азербайджанские дети любят Вас. В эти трудные дни Вы стали другом всех школьников. Вы защитили от болезни каждого из нас. Я в будущем хочу стать врачом. Хочу заботиться о здоровье людей. Хочу защищать нашу Родину, свой край. Хоть бы и я, как Вы, стала достойным гражданином Азербайджана. Иншаллах, мои мечты сбудутся. С Вашим благословением в руководимом Вами государстве я буду стоять на страже здоровья людей, как и наши врачи, творящие чудеса. В заключение хочу сказать, что причиной нашего воспитания в здоровом духе являетесь Вы. Да хранит Вас Аллах!"

Житель Агдамского района Шахин Бейляров отмечает, что методы борьбы Азербайджана с коронавирусом даже приводятся в пример другим странам, что вызывает у нас чувство гордости. Он пишет: "Уважаемый господин Президент, в результате принятия Вами оперативных и неотложных решений для предотвращения широкого распространения в нашей стране пандемии коронавируса, в том числе, выделения крупных финансовых средств с целью оказания помощи пострадавшим от эпидемии предпринимателям, наемным работникам, малообеспеченным, а также других многочисленных мероприятий наша страна достигла положительных результатов в борьбе с пандемией. Методы борьбы Азербайджана с коронавирусом даже приводятся в пример другим странам, что вызывает у нас чувство гордости. Господин Президент, выражаю Вам глубокую признательность за заботу о каждом гражданине страны. Да хранит Аллах Вас и наш народ!"

Выражающий благодарность главе государства за заботу в эти трудные дни о здоровье каждого гражданина, житель села Яныглы Товузского района Рауф Гулузаде пишет: "Уважаемый господин Президент, от имени нашей семьи благодарим Вас за заботу о здоровье каждого гражданина в эти трудные дни. У меня растет маленький сын. Он говорит, что больше всех верит нашему Президенту, больше всех любит Вас. Это показывает, что Вы занимаете особое место в сердце каждого гражданина. Да поможет Аллах Вам и всем, кто вместе с Вами трудятся и стоят на страже Родины!"

Житель города Сумгайыт Илькин Ширинов выражает главе государства благодарность следующими словами: "Уважаемый господин Президент, в эти трудные дни я посчитал своим долгом написать Вам это письмо. Я испытываю к Вам искреннюю симпатию и уважение. В то время, когда весь мир оказался беспомощен перед смертельной пандемией, Вы с гордостью стоите на страже здоровья нашего народа, его жизни и безопасности. Я благодарю Вас за все это. Вы - спаситель и защитник народа. Я и мои близкие всегда говорим с гордостью: как хорошо, что Вы есть, Вы рядом с нами. Вы - настоящий герой народа, господин Президент!"

Отметив, что некоторые страны мира воспользовались опытом Азербайджана в борьбе с коронавирусом, жительница города Баку Флора Велиева пишет: "Уважаемый господин Президент, мы, семьи шехидов и вынужденных переселенцев, всегда ощущали Ваши заботу и внимание. В эти дни, когда мир подвергся такой напасти, Вы еще раз наглядно отчетливо продемонстрировали в борьбе с пандемией, какой Вы сильный глава государства. Сейчас ряд стран мира воспользовались опытом Азербайджана в борьбе с коронавирусом. Ваш призыв "Вместе мы сильнее!" мобилизовал всех азербайджанцев. И действительно, вместе мы сильнее. Обращение Первого вице-президента Мехрибан ханум Алиевой к народу еще раз доказало, насколько важно для Вас является здоровье граждан Азербайджана. Я и коллектив полной средней школы номер 159 имени Салеха Полади полностью поддерживаем Вашу политику, желаем Вам здоровья на этом сложном пути, выражаем нашу солидарность с Вами. Мы гордимся тем, что у нас такой сильный глава государства, как Вы. Пусть Всевышний защитит Вас и Вашу семью!".

Житель поселка Гала Хазарского района города Баку Вугар Ахмедов пишет в своем письме: "Уважаемый господин Верховный главнокомандующий, приветствую Вас и хочу выразить Вам в этом письме глубокую признательность. Как обычный гражданин, я очень горжусь тем, что во время этого тяжелого заболевания, охватившего весь мир, Вы находитесь рядом с народом. Вместе с тем, Ваши продуманные экономические, политические шаги позволяют нам сегодня вести в нашей стране нормальный образ жизни. Большое спасибо за все, что Вы делаете, господин Президент. От имени всей нашей семьи благодарим Вас. Хорошо, что Вы есть. Как хорошо, что Президентом этой страны являетесь Вы. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!".

Житель города Хырдалан Абшеронского района Джейхун Амирасланов, выразив уверенность в том, что, благодаря продуманной политике главы государства, мы одолеем эту напасть, пишет: "Уважаемый господин Президент, в ответ на Ваш призыв и призыв Мехрибан Алиевой наш народ в борьбе с пандемией коронавируса, которая в настоящее время стала настоящей трагедией для человечества, продемонстрировал единство и солидарность. Мы уверены, что благодаря Вам мы победим это зло и с минимальными потерями и с честью выйдем из нынешней сложной ситуации с наименьшими потерями. В результате Вашей работы ситуация в нашей стране показывает, что положение улучшается. Уважаемый Президент, мы желаем Вам и членам Вашей семьи долгих лет жизни, здоровья. Да ниспошлет Всевышний нашему родному Азербайджану устойчивых хороших дней и прогресса под Вашим руководством".

Житель села Учтепе Джалилабадского района Рамиль Яриев, подчеркнув, что Президент Азербайджана предпринял неотложные меры против коронавируса, проявляя заботу о нашем народе, дал очень серьезные указания, пишет: "Дорогой и уважаемый господин Президент, Вы внесли очень большой вклад в развитие и укрепление Азербайджанской Республики. Вы всегда с высоких трибун заявляли о справедливой позиции Азербайджана, высоко поднимали и развевали наш трехцветный флаг. Мы, семья Яриевых, всегда одобряли и поддерживали Вашу внутреннюю и внешнюю политику. Находясь всегда рядом с Вами, считали своим долгом служить этому государству и народу.

Мы очень рады, что Вы незамедлительно предпринимаете срочные меры против коронавирусной катастрофы, которая сегодня охватила мир, и в то же время, заботясь о своем народе, даете очень ценные указания. Мы гордимся Вами. Да здравствует Азербайджан и его мудрый Президент Ильхам Алиев! С Вашей помощью вместе мы скоро преодолеем эти трудности. Господин Президент, заверяю Вас в том, что, всегда находясь рядом с Вами, мы незамедлительно и ответственно будем выполнять все Ваши поручения".

Житель села Алиягублу Шамкирского района Махир Кязымов, подчеркнув, что глава государства делает все возможное, чтобы защитить наш народ от этого зла, пишет: "Многоуважаемый и дорогой наш Президент, Вы - преемник политической школы общенационального лидера Гейдара Алиева, глава государства, который освоил его богатый опыт. Под Вашим руководством Азербайджан вошел в ряд самых влиятельных, могущественных государств мира и приобрел большой авторитет на международной арене. В то время, когда мир столкнулся с пандемией коронавируса, Вы делаете все возможное, чтобы защитить народ от этого зла, стараетесь во благо здоровья и счастья народа Азербайджана. И поэтому азербайджанский народ с Вами. Я и члены моей семьи желаем Вам здоровья, долгих лет жизни, новых успехов. Да защитит Аллах Вас и Вашу семью. Лучшие дни Азербайджана еще впереди ".