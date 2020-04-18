Помощь Азербайджана Ирану вызвала в стране позитивный резонанс

Оказание Азербайджаном Ирану помощи в размере пяти миллионов долларов в целях борьбы с коронавирусом вызвало в стране крайне позитивный резонанс.

Об этом в субботу сказал Trend посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде, передает Day.Az.

По его словам, Азербайджан и Иран имеют сухопутную границу протяженностью свыше 750 километров. Вполне естественно, что каждое событие влияет на отношения между двумя странами.

Джахангирзаде добавил, что такие шаги способствуют укреплению сотрудничества и сближению двух государств.

"Народы и государства с обеих сторон никогда не забывали друг о друге в тяжелые дни, и трагедия в связи с распространением коронавируса не стала исключением. Мы становились очевидцами духа братства и солидарности на переговорах между высокопоставленными официальными лицами двух стран. Несомненно, и эти трудные времена останутся позади, взаимные визиты граждан обеих стран вновь будут проходить в обычном порядке", - отметил Джавад Джахангирзаде.

Отметим, что первый случай инфицирования коронавирусом выявлен в Иране 19 февраля. На 17 апреля в стране зафиксировано 80 868 случаев инфицирования коронавирусом, скончались 5 031 человек.