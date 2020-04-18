Благодаря Вашей оперативной реакции на эти события, целенаправленным шагам, своевременным решениям наша страна успешно ведет борьбу с пандемией

Принятые Президентом Ильхамом Алиевым решения о предотвращении распространения в Азербайджане захватившей мир коронавирусной инфекции, преодолении нашей страной этой беды с меньшей потерей, внимание и забота главы государства о народе воспринимаются гражданами с большим одобрением. Граждане Азербайджана продолжают направлять Президенту Ильхаму Алиеву благодарственные письма в связи с этим.

Как передает Day.Az, АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт Президента, представляет ряд писем, адресованных главе государства.

Жители села Йолустю Сальянского района Анар Агарзаев, Турал Мехдиев, Джавид Гусейнов и Ягуб Баширов пишут: "Уважаемый господин Президент, адресованные Вам благодарственные письма, действительно, являются отражением надежды народа. Мы пишем Вам письмо с чувством огромной радости. Как бы нас ни огорчала пандемия коронавируса, царящая на всей планете и тревожащая людей, борьба, проводимая под Вашим руководством в стране против этого невидимого врага, вдохновляет на оптимистичный настрой. Если народ воодушевлен деятельностью своего руководителя, ощущает его моральную поддержку, то он счастлив! Наш заботливый и дорогой Президент, достаточно одного Вашего призыва и мы свернем горы. Иншаллах, в скором времени эти трудные дни останутся в памяти истории. Той истории, в которой наш народ всегда был образцом смелости и отваги. Да дарует Аллах нашему народу крепкое здоровье".

Жительница города Гянджа Гюнель Алиева пишет: "Уважаемый господин Президент, некогда гениальный Узеир Гаджибейли, впечатлившись увиденной им картиной, сказал: "Надо так жить, так созидать, чтобы каждый прожитый день, каждое созданное произведение стали живой памятью истории". Господин Президент, каждое подписанное Вами распоряжение во благо народа, каждое проявление заботы и любви о нем являются живой памятью истории и всегда будет так. Вы, работая днем и ночью, превратили Азербайджан в прекрасную, могущественную страну. Мы сильны потому, что есть такой защитник народа, как Вы. Мы вместе с Вами покоряем весь мир своей культурой, искусством, толерантностью. Да хранит Вас Аллах".

Жительница Хатаинского района города Баку Алла Тагиева, выражая главе государства признательность за работу, проводимую в стране в условиях коронавирусной эпидемии в связи с обеспечением безопасности населения, пишет: "Ильхам Гейдарович, от имени пожилых людей Азербайджана позвольте выразить Вам глубочайшую благодарность за меры, предпринимаемые Вами, направленные на обеспечение безопасности населения республики в условиях пандемии коронавируса. Свою любовь к Родине и ответственность перед ней должен чувствовать каждый гражданин, и я свою любовь выражаю в следующем стихотворении. (Неделю назад по каналу AzTV был показан концерт народного артиста Азербайджана Мансума Ибрагимова, выступившего на балконе перед жилым массивом нескольких новостроек. Он длился больше часа).

Концерт. Люди сидели, укрывшись в домах,

От беды укрывшись, пряча свой страх.

Лишь солнце с балкона и неба кусок.

Им жизнь преподала тяжелый урок.

Вдруг песня звучит, как будто бы с неба.

И страх вдруг прошел, вообще словно не был.

И все на балконе идут вслед за песней,

А песня звучит и летит в поднебесье!

И люди с балконов, как сестры и братья,

А песня открыла свои им объятья,

С балкона напротив дарим тот дар.

Певец, он любовь им и сердце отдал!

Он пел, что все будет лучше, чем прежде.

И в голосе чистом звучала надежда.

И хлопали люди с балконов своих,

И радость, и слезы не прятали их.

И сердце святилось от гордости так!

Висел на балконе Земли родной Флаг!

Житель села Шамлы Габалинского района Рашад Рафиев, выражая главе государства признательность, пишет: "Уважаемый господин Президент, приветствую Вас и желаю Вам всего наилучшего. Господин Верховный главнокомандующий, я пишу Вам это письмо для того, чтобы выразить Вам уважение, почтение и признательность. Хочу сказать, что я, как гражданин, который вырос в простой, малообеспеченной семье в Габалинском районе и видел много трудностей, и в эти тяжелые дни нахожусь рядом с Вами. Да, господин Президент, как Вы сказали, "Мы сильны вместе". Прошу Вас, берегите себя. Так как этот народ всегда нуждается в таком лидере, как Вы. Да хранит Вас Аллах!".

Жительница Билясуварского района Эльминаз Мириева, отмечая, что благодаря решениям Президента Азербайджана наша страна проводит успешную борьбу с пандемией, пишет: "Уважаемый господин Президент, последствия новой коронавирусной инфекции, которая широко распространилась в мире, поставили человечество лицом к лицу со смертельной угрозой. Ряд стран мира затрудняется противостоять этому вирусу. Благодаря Вашей оперативной реакции на эти события, целенаправленным шагам, своевременным решениям наша страна успешно ведет борьбу с пандемией. Слаженная работа медицинского персонала, полиции, военных и сотрудников соответствующих государственных структур, которые усердно работают в этом направлении и охраняют наше здоровье, является показателем Вашей дальновидной политики как главы государства. Дорогой Президент, мы - жительницы Билясувара уверены, что преодолеем и это испытание. Вместе мы вновь станем свидетелями счастливых дней нашей страны и народа. Вместе мы сильны! Да хранит Всевышний Вас, наш народ и наше государство!".