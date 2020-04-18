В Азербайджане продлен карантин

Особый карантинный режим на территории Азербайджана продлен с 20 апреля до 00:00 4 мая 2020 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение Оперативного штаба при Кабинете министров, соответствующее решение принял премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.

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