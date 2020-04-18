https://news.day.az/politics/1225504.html В Азербайджане продлен карантин - Оперативный штаб
В Азербайджане продлен карантин - Оперативный штаб
Особый карантинный режим на территории Азербайджана продлен с 20 апреля до 00:00 4 мая 2020 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение Оперативного штаба при Кабинете министров, соответствующее решение принял премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.
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