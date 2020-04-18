Благодарственные письма: “Вы еще раз доказали, что являетесь Президентом каждого гражданина Азербайджана”

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву продолжают поступать многочисленные письма благодарности за решительные шаги, предпринятые по предотвращению широкого распространения пандемии коронавируса в нашей стране, защите здоровья населения и улучшению благосостояния людей.

Как передает Day.Az, АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт Президента представляет еще несколько из этих писем.

Подчёркивая, что государством предприняты системные меры по предотвращению широкого распространения инфекции COVID-19 в нашей стране, Соселла Байрамова из Тертерского района пишет: "Уважаемый наш господин Президент, к сожалению, инфекция коронавируса, в последнее время широко распространившаяся в мире, не миновала Азербайджан. Для предотвращения распространения этой инфекции в нашей стране государство предпринимает системные меры. Как и всегда, в эти тяжелые дни Вы еще раз доказали, что являетесь Президентом каждого гражданина Азербайджана. Своевременно принятые Вами дальновидные и правильные решения, упреждающие меры, оперативно проведенные по Вашей инициативе и под Вашим руководством, имеют неоценимое значение для защиты здоровья наших граждан. Господин Президент, как мать, бабушка, гражданка Азербайджана, проживающая во фронтовом регионе, выражаю Вам глубокую признательность за работу по предотвращению массового распространения коронавируса, ставшего большой бедой. Вы оказываете поддержку нашему народу, а народ всегда поддерживает Вас. Как Вы сказали, "Мы сильны вместе". Да хранит Вас Аллах!".

Жительница города Гаджигабул Вюсаля Ибрагимова отмечает, что во время распространения глобальной пандемии именно под руководством Президента Ильхама Алиева государством были своевременно приняты упреждающие меры в борьбе с коронавирусом. Она пишет: "Уважаемый господин Президент, сегодня чувствуются прекрасные результаты революционных реформ, проводимых в нашей стране. В результате Вашей мудрой политики Вы, как первый и главный выпускник академии общенационального лидера Гейдара Алиева, превратили Азербайджан в райский уголок. Во время распространения глобальной пандемии именно под Вашим руководством были своевременно предприняты упреждающие меры в борьбе с коронавирусом. Благодаря этому в Азербайджане небольшое число заболевших. Сегодня Вы еще раз доказали, что служите азербайджанскому народу. Все упреждающие меры, принятые в нашей стране против инфекции COVID-19, являются гарантом здоровья наших людей. Материальная и моральная помощь, оказанная Вами безработным гражданам и предпринимателям, олицетворяет заботу истинного руководителя, главы государства. Господин Президент, жители города Гаджигабул выражают Вам признательность за это. Желаем Вам крепкого здоровья, новых успехов в Вашей трудной и почетной работе".

Выражая уверенность в том, что наш народ, тесно сплотившийся вокруг Президента Ильхама Алиева, успешно преодолеет и эти тяжелые дни, жительница города Гянджа Сабина Гахраманова пишет: "Уважаемый господин Президент, упреждающие меры, предпринятые Вами по предотвращению распространения в нашей стране пандемии коронавируса, в настоящее время являющегося самой большой проблемой в мире, достойны похвалы. Как было сказано Вами, самое главное - благополучие азербайджанского народа. Мы, гянджинцы, строго соблюдаем меры, принятые государством под Вашим руководством, как для нас самих, так и во имя Родины. Наш народ, тесно сплотившийся вокруг Вас и поддерживающий Ваше политику, успешно преодолеет и эти тяжелые дни. Уважаемый господин Президент, мы верим в это. Выражаем Вам глубокую признательность за внимание и заботу о нашем народе, гражданах. Желаем Вам и Вашей семье здоровья, столь необходимого в эти тяжелые дни".

Подчеркивая, что в центре политики главы государства находится азербайджанский народ, житель Джалилабадского района Хазар Аббасзаде пишет: "Уважаемый господин Президент, от себя лично и от имени жителей города Джалилабада выражаю Вам глубокую признательность. Дорогой наш Президент, благодаря Вашей дальновидной политике наш народ преодолеет пандемию коронавируса с минимальными потерями. Все принимаемые меры свидетельствуют о том, что в центре Вашей политики находится азербайджанский народ. Всесторонняя поддержка населения в эти тяжелые дни является наглядным показателем Вашего гуманизма. В то же время, являясь студентом Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, выражаю Вам признательность за заботу о нас, студентах. Мы уверены, что и в дальнейшем наш Азербайджан вместе с Вами ожидают светлые, счастливые дни. Мы сильны с Вами!".

Выражая глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за заботу об азербайджанском народе, Миргадир Алиев из города Гянджа пишет: " Господин Верховный главнокомандующий, как гражданин, я горжусь Вами. Вы еще раз доказали, что вашей основной обязанностью является защита нашего народа, государства. Ради преодоления тяжелого периода Вы прилагаете большие усилия, делаете все возможное. Благодаря Вашей решительной позиции Азербайджан всегда ждет успех. Господин Президент, большое спасибо за заботу о нас, за Ваш неутомимый труд. Выражаю Вам глубокую признательность за заботу об азербайджанском народе.

Мы считаем Вас знаменосцем, спасителем нашей страны от пандемии коронавируса, охватившей весь мир. Под Вашим руководством наш народ достойно преодолел многочисленные испытания. Верим, что скоро преодолеем и эту беду с минимальными потерями. Господин Президент, Ваш призыв "Мы сильны вместе" привнес новые яркие оттенки в солидарность и единство нашего народа. Иншаллах, благодаря этому единству и силе мы победим коронавирус".

Жительница поселка Ени Гюнешли Сураханского района города Баку Гюльнара Исламова пишет: "Уважаемый господин Президент, я простой азербайджанский гражданин, работаю учителем. Преподаю прекрасным детям нашей Родины, прививаю им такие ценные качества, как любовь к Родине, земле, гражданский долг. Ваше внимание, мудрые шаги, заботливое отношение к народу в период борьбы с коронавирусом, охватившим весь мир, вызывает чувство гордости, и я, как гражданин, от всего сердца повторяю ценное высказывание великого лидера Гейдара Алиева "Я горжусь тем, что я азербайджанец!". Господин Верховный главнокомандующий, прошедший школу Гейдара Алиева, являющийся преемником великого лидера, мы очень любим Вас. Мы с Вами. Выражаем Вам почтение за бесконечную заботу".

Подчеркнув, что поддерживают меры, принимаемые Президентом Азербайджана по улучшению благосостояния народа, жители города Гянджа Эльгиз Шукюров, Ирада Сафарова, Эльшад Аббасов и Рамина Исмаилова пишут: "Господин Президент, хотя пандемия коронавируса, охватившая весь мир, повлияла на Азербайджан, благодаря работе, проводимой по Вашей инициативе, обеспечена защита, здоровье нашего народа, его безопасность. Мы поддерживаем меры, принимаемые под Вашим руководством, в том числе шаги по улучшению благосостояния народа, и выражаем Вам признательность за это. От имени преподавательского состава города Гянджа выражаем Вам признательность за всю работу, проводимую по предотвращению пандемии. Поддерживая проводимую Вами политику, с чувством гордости заявляем, что пропагандируем Вашу мудрую дальновидную политику среди молодежи".

Отметив, что благодаря мудрым решениям главы государства в нашей стране проводится решительная борьба с этим злом, жители села Гушчу Дашкесанского района Асиф Мамедов и Худат Мамедов пишут: "Уважаемый господин Президент, благодаря своевременным мерам по предотвращению распространения инфекции коронавируса, принятым Вами мудрым решениям, в нашей стране проводится решительная борьба с этим злом, и мы уверены, что одержим победу. Господин Президент, сдача в пользование народа медицинского учреждения "Ени клиника", в открытии которого Вы приняли личное участие, является наглядным свидетельством большого внимания к защите здоровья населения. Мы поддерживаем упреждающие меры, принятые Вами по предотвращению широкого распространения инфекции коронавируса на территории Азербайджана, и выражаем Вам признательность за это".

Выражая признательность главе государства за условия, созданные для медицинских работников, врач из Ясамальского района города Баку Али Ибрагимов пишет: "Уважаемый господин Президент, принятые Вами в эти тяжелые дни точные и конкретные решения в связи с пандемией, предотвратили широкое распространение инфекции в нашей стране. Я убежден в эффективности принятых мер. Ведь ежедневно вижу снижение числа заболевших, выписку домой полностью выздоровевших пациентов, и горжусь этим. Это стало возможным благодаря условиям, созданным согласно Вашим поручениям и рекомендациям, правильно организованному рабочему процессу.

В первую очередь, выражаю Вам признательность за созданные для нас, врачей, условия для борьбы с коронавирусом, благодарю также сотрудников полиции и обслуживающий нас персонал, работающих плечом к плечу с нами.

Ваша забота, родное отношение очень помогли нам в эти тяжелые дни. Да хранит Вас Аллах. Большое спасибо. Да здравствует Азербайджан и Вы!".

Выразив признательность Президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу о предпринимателях, житель Хатаинского района города Баку Вугар Мамедов пишет: "Уважаемый Президент, недавно на мой банковский счет Агентством государственного казначейства были перечислены средства в размере одной тысячи (1000) манатов как предпринимателю, пострадавшему от пандемии. Расцениваю это как поддержку предпринимателей Азербайджанским государством под Вашим руководством. Не забуду Вашу заботу, буду прилагать все усилия для развития нашего государства. Еще раз выражаю глубокую признательность, выражаю Вам и Вашей семье свои наилучшие пожелания".