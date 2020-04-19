Питер Тейс: Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву Азербайджан достиг выдающихся результатов в смягчении социальных последствий пандемии

Азербайджан добился выдающихся успехов в смягчении последствий чрезвычайной ситуации на глобальном уровне, такой как COVID-19, которая затронула более 185 стран и на сегодняшний день унесла жизни более 160 тысяч человек.

Об этом сказал Day.Az американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

"Правительство Президента Ильхама Алиева приняло эффективные меры в области здравоохранения и национальной экономики: оно задействовало лучшие кадры и медицинский персонал во всех государственных больницах, и продвигало такую финансовую политику, которая помогла лучше справиться и смягчить последствия этого международного кризиса в области общественного здравоохранения", - заявил Тейс.

По его словам, за последние три месяца Азербайджан показал лучшие результаты по ряду показателей, в частности, по уровню принятия надлежащих мер по преодолению этих трудных времен. "Государственная поддержка производственной экономики, пищевой промышленности и фармацевтических предприятий имеет основополагающее значение. Именно поэтому страна не столкнулась с серьезным экономическим спадом и смогла избежать роста уровня безработицы", - добавил он.

Азербайджан принял множество эффективных мер в сфере общественного здравоохранения, реализовал макроэкономическую стратегию и приступил к успешной дорожной карте по снижению уровня безработицы, заметил эксперт.

"Эти меры были оперативно приняты по решению Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Если сравнить в этом смысле страны Европейского Союза и страны Запада с Азербайджаном, можно прийти к выводу, что Баку оказался гораздо более эффективным, динамичным и проворным в борьбе с продолжающейся пандемией", - подчеркнул Тейс.

По его словам, исторически правительство Азербайджана было институтом, ориентированным на граждан своей страны. "В то время, когда пандемия коронавируса достигла Азербайджана, правительство этой страны незамедлительно начало применять различные меры по обеспечению благосостояния граждан, чтобы азербайджанские семьи могли продолжать получать стабильный доход и жить в обыденной форме во время кризиса", - отметил эксперт.

Кроме того, руководство Азербайджана энергично работает для улучшения уровня жизни своих граждан и неуклонного развития экономики, наемные сотрудники продолжают регулярно получать заработную плату, а нефтехимический и промышленный сектора (включая производство продуктов питания и сельскохозяйственную продукцию) постоянно увеличивают объемы производства, удовлетворяя потребности как внутреннего рынка, так и экспортных рынков, добавил он

"Под руководством Президента Ильхама Алиева правительство Азербайджана предприняло ряд позитивных мер, обеспечивающих бесперебойный режим работы многих стратегических секторов национальной экономики. В этом контексте правительство приняло безупречные решения для сохранения рабочей силы и дальнейшей мотивации лидеров частного бизнеса и предпринимателей пищевой промышленности. Эти меры в области труда должны получить высокую оценку международных организаций, которые проводят международные исследования в области рынка труда, экономической политики в период кризиса и для поддержания стабильного совокупного спроса в свободной рыночной экономике", - заявил Тейс.

Кроме того, с открытием 50 тысяч новых общественных рабочих мест Азербайджан будет вводить деньги на рынок, чтобы еще больше снизить и так невысокий уровень внешнего долга. "Это решение принесет большую пользу азербайджанскому народу и будет способствовать развитию национальной экономики. Государственная социальная помощь, предоставленная 600 тысячам граждан, обеспечит стабильное состояние страны во второй половине 2020 года, и такие меры будут способствовать повышению уровня экспорта в области промышленно-химической продукции, текстильной, пищевой и сельскохозяйственной промышленности. Учитывая все выше перечисленное, считаю, что правительство Азербайджана и Президент Ильхам Алиев остается лучшей опорой каждого гражданина Азербайджана, как внутри страны, так и за ее пределами", - заключил Питер Тейс.