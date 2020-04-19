Эльман Насиров: Президент Ильхам Алиев предпринял важные меры по повышению экономической активности в Азербайджане

Президент Ильхам Алиев предпринял важные меры по повышению экономической активности и дал необходимые указания, направленные на обеспечение социального благосостояния населения.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльман Насиров.

" В сложившейся ситуации, чем выше экономическая активность,тем легче будет реализовать социальные проекты.Исходя из этого принципа, Президент уделил особое внимание вопросам социальной защиты и самозанятости для малообеспеченных семей. Впервые к этому процессу были привлечены местные банки Азербайджана, а еще раньше Всемирный банк, - сказал Насиров.

Он отметил, что одной из основных целей государства является поддержка 600 тысяч граждан, пострадавших в условиях пандемии, из которых более 300 тысяч человек занимаются предпринимательством. Государство берет на себя большую часть причиненного ущерба этим лицам. Помимо этого начаты единовременные выплаты безработным гражданам в размере 190 манатов. Все эти шаги предпринимаются руководством страны в целях защиты жизни, здоровья и благополучия граждан Азербайджана "- сказал Эльман Насиров.