Президент Ильхам Алиев вновь подтвердил: интересы граждан превыше всего

Ни одно государство мира вне зависимости от его географических масштабов или значимости в системе международных отношений не способно преодолеть какие-либо риски, без наличия твердой политической воли Первого лица, способного даже в самой критической ситуации, умело консолидируя внутренний потенциал страны и ее резервы, направить их на защиту национальных интересов и граждан, не забывая при этом о социально-экономической сфере. Именно такую политику сегодня проводит Президент Азербайджана Ильхам Алиев в условиях глобальной пандемии коронавируса, которая не обошла стороной и нашу страну. Эту политику сегодня с благодарностью отмечают рядовые граждане Азербайджана в своих письмах в адрес Президента Ильхама Алиева, выражая бесконечную признательность за заботу и социальную защищенность, меры, направленные на предотвращение распространения пандемии коронавируса и охрану здоровья населения, а также комплекс мероприятий стратегической направленности в столь непростое время для страны.

Письма со словами благодарности и доверия к Президенту поступают, в том числе от имени ветеранов Карабахской войны, вынужденных переселенцев. В этих письмах высоко оцениваются внимание и забота государства, а главное то, что на фоне пандемии, с которой столкнулся весь мир, руководство страны не забывает об инвалидах и уязвимых слоях населения, которые особенно нуждаются в материальной и моральной поддержке со стороны государства.

Трогательные обращения граждан Азербайджана к своему Президенту - это не только показатель благодарности, это еще и акт доверия, готовности сплотиться вокруг своего Лидера в любой ситуации, что дорогого стоит. Ведь завоевать авторитет и любовь народа - великая заслуга, которой удостаивается далеко не каждый руководитель независимого государства.

Вместе с тем доверие азербайджанского народа к своему Президенту - результат последовательной, кропотливой созидательной работы, которая охватывает буквально все области жизни, как внутри страны, так и на международном уровне. На данном этапе основной приоритет внутренней политики государства заключается в исполнении главами ведомственных учреждений безотлагательных задач, поставленных руководством Азербайджана, касающихся социальной сферы. В этой связи на днях Президент Ильхам Алиев дал дополнительные поручения социального характера главам ряда министерств в рамках совещания в формате видеоконференции.

Глава государства акцентировал внимание на том, что в условиях продолжения пандемии основными приоритетами для государства являются здоровье людей, их социальная защита и рост экономической активности в соответствии с ситуацией. Тем самым Президент Ильхам Алиев в очередной раз подчеркнул исключительную важность вопросов социальной направленности. Глава государства однозначно дал понять, что сейчас как никогда важно сохранить экономическую активность, подчеркнув, что именно стабильность экономики создает дополнительные возможности в борьбе с пандемией. Это безусловно логично, поскольку очень важно сохранить ту позитивную динамику, которая была отмечена по итогам трех месяцев текущего года, при этом не сбрасывая со счетов возможный спад в последующие два-три месяца, учитывая сокращение в валовом внутреннем продукте и относительное снижение активности в ненефтяном секторе, что также не обошел вниманием глава государства. Президент Ильхам Алиев заявил о необходимости поэтапного выхода из карантинного режима с тем, чтобы в значительной степени сохранить возможность экономической активности, что несомненно важно с точки зрения дальнейшего экономического роста, а значит и социальной защищенности граждан. Было отмечено, что необходимы шаги, которые могли бы способствовать готовности к посткарантинной жизни страны.

Глава государства особо отметил, что комплексный подход к выполнению решений правительства поспособствует устранению неформальной занятости после карантинного режима естественным образом. Запоминающийся и, в то же время, жесткий месседж был озвучен главой государства в ходе видеосвязи, о том, что в нынешних условиях, попытки обмануть государство будут расценены как измена.

"В этот период были заключены десятки тысяч трудовых договоров, и люди, работающие сегодня в неформальной сфере, убедятся в том, что единственный путь - это выход из теневой экономики. В нынешних условиях попытки обмануть государство будут приравнены к предательству. Поэтому поддерживайте постоянную связь с предпринимателями, обязательно продолжайте контакты для того, чтобы просвещать их, побуждать честно работать", - подчеркнул глава государства.

Этот посыл Президента Ильхама Алиева еще раз подтвердил тот факт, насколько весомую социальную нагрузку взяло государство на себя, чтобы смягчить негативное воздействие пандемии на экономику страны, и ее последствия. Еще одна мысль, озвученная главой государства заслуживает особого внимания. Президент отметил необходимость обеспечения общественными работами десятков тысяч безработных:

"В этом году должно быть создано 90 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест. Эта сфера также требует очень серьезного контроля", - подчеркнул глава государства, упомянув тот факт, что на начальном этапе контроль находился на нулевом уровне, и зачастую местные исполнительные органы, злоупотребляя этим, присваивали средства, предназначенные для малообеспеченных слоев населения.

Столь резкое замечание главы государства прозвучало на фоне уже принятых мер уголовно-административного характера в отношении ряда недобросовестных чиновников.

"Это - предел непорядочности. Именно из-за этого и других преступлений арестованы уже три главы исполнительной власти, и их грязные деяния задокументированы и представлены общественности. Они опозорили себя, своих предков, причинили большой ущерб своим близким, государству. Мы выделяли эти средства, чтобы люди, которые не могут найти работу или обладают невысокой работоспособностью, получали зарплату хотя бы на уровне минимальной заработной платы, приносили домой деньги. Мы повысили минимальную зарплату до 250 манатов, но они и ее присваивали, хранили у себя карты, снимали с них деньги и обогащались. Это и преступление, и моральное уродство. Иначе это не назовешь", - заявил Президент Ильхам Алиев, направив тем самым недвусмысленное предостережение буквально всем должностным лицам и чиновникам о том, что во главе интересов государства стоит гражданин Азербайджана и его интересы.

В заключение, стоит отметить простую истину. Для нас - граждан Азербайджана принципиально важно, что именно наша страна является лидирующим государством региона и занимает достойное место в мировой политике, что без участия главы нашего государства не проходят международные саммиты и форумы на площадках самых авторитетных организаций.

Налицо неоспоримый факт, что со дня восстановления независимости Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева добился колоссальных успехов на региональном и мировом уровне, и это признает сегодня подавляющее большинство стран, которые активно сотрудничают с нами во всех сферах и выражают готовность к долгосрочному партнерству. Очевидно, что самой важной ценностью для любого народа является гармоничное сочетание принципов внешней и внутренней политики государства равно оберегающей интересы государства и общества. В этом смысле нашу страну ставят в пример многим странам, и несомненно личная заслуга Президента Азербайджана на этом поприще неоценимо велика.

Матанат Насибова

Глава русской службы новостей Тренд