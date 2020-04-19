Проармянские СМИ России продолжают "копать" под губернатора Краснодарского края

Армянское лобби России продолжает нападки на Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с целью смещения его с данной позиции. На этот пост армянское лобби планирует усадить российского миллиардера армянского происхождения Сергея Галицкого (Арутюняна).

Об этом пишет Gradator, передает Day.Az.

Gradator уже предупреждал, что Краснодарский край России, компактно заселенный этническими армянами, армянское лобби уже считает де-факто принадлежащим Армении. В период большого передела мира, в течение предстоящих десяти лет, армянство планирует начать процесс юридического оформления этого процесса. То есть, не исключено, что Краснодарский край в свое время может приобрести статус Армянского автономного округа России. А потому все контрольные точки, особенно руководство краем, должны перейти к армянской диаспоре.

Галицкий (Арутюнян), по замыслам идеологов армянства, более всех подходит для осуществления этой "исторической миссии".

Бывший владелец розничной сети "Магнит", владелец футбольного клуба "Краснодар", Галицкий занимает 29-ую строчку в рейтинге "200 богатейших бизнесменов России". Его состояние оценивается в 3,4 миллиарда долларов. Кроме того, он родом из Краснодара и является почетным гражданином города Краснодар, получил звание "Герой труда Кубани".

Но проблема в том, что неугодный армянскому лобби губернатор Кондратьев пока не сдается. В результате, он стал все чаще подвергаться информационным атакам со стороны многочисленных российских ресурсов, управляемых армянами.

Например, сегодня www.gazeta.ru опубликовала материал под заголовком "Губернатор Краснодарского края не смог выговорить слово "многоконфессиональный", сопроводив эту мелкую, но со значением статейку столь же непривлекательным фото губернатора.

То есть, используя текстовой и визуальный набор инфовозможностей, губернатора Кондратьева в очередной раз представили российской аудитории, как якобы некомпетентного, недостаточно образованного чиновника, не соответствующего занимаемой им позиции.

Gazeta.ru пишет: "Во время выступления о продлении карантина в регионе Кондратьев не смог выговорить словосочетание "многоконфессиональный край", сообщает Telegram-канал "Подъем" ( как мы полагаем, "Подъем" тоже армянский - авт.).

Кроме того, глава региона заявил, что Кубань - регион, где люди "разные по энергетике внутри" и спрогнозировал эпидемиологическую ситуацию с точки зрения "обсеменения жителей края коронавирусом".

Напоминаем, что Gazeta.ru входит в Rambler Group, который с середины прошлого года возглавили Рафаэль Абрамян и Максим Тадевосян, после чего это издание заметно обновило свою редакционную политику, в которой теперь явно просматриваются армянские интересы.

Для сведения, под руководством Абрамяна и Тадевосяна такие ведущие российские интернет-издания, как Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.ru, Rambler.ru, Rambler.Касса, LiveJournal, блок Коммерция, блок IT и сервис Рамблер Касса.

С другого информационного фланга России работу на Краснодарском направлении в интересах армянства ведет главред RT и Sputnik Маргарита Симоньян.

Армянский план по свержению Краснодарского губернатора Кондратьева с подачи Симоньян был запущен еще в минувшем году.

В сентябре в своей публикации телеграм-канал "Незыгарь" обвинял Кондратьева в том, что у краснодарского губернатора мол весьма специфический взгляд на развитие региона.

Симоньян, которой принадлежит авторство большинства этих провокационных публикаций, не понравилось, что Кондратьев собирался подтягивать казаков в органы управления Краснодарского края. А еще предводительница армянства обвиняла губернатора в том, что он якобы "методично вытесняет армян". Более того, она навесила на несчастного Кондратьева обвинения в расовых подходах, да еще и натравила на него евреев.

С подробностями Краснодарского процесса более подробно можно ознакомиться в следующих публикациях:

"Краснодарский край может стать очагом армянского сепаратизма в России"

"Армянская диаспора Краснодарского края угрожает бунтом"

"Армянская диаспора объявила войну губернатору Краснодарская края Вениамину Кондратьеву".

"Краснодарский процесс" продолжается. Сегодня под ударом губернатор края Вениамин Кондратьев. Надеемся, что российский Краснодар не повторит судьбу азербайджанского Нагорного Карабаха...